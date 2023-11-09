Рогозин сообщил о смерти своего первого зама на посту главы «Роскосмоса»

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников умер на 41-м году жизни
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин пригласил Овчинникова на должность своего зама в 2018 году Фото:

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер на 41-м году жизни. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Овчинникова он пригласил на должность первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» в 2018 году, когда сам стал главой госкорпорации.

Сенатор отметил успешную работу Овчинникова в должности. «Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков», — написал Рогозин.

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Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер на 41-м году жизни. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Овчинникова он пригласил на должность первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» в 2018 году, когда сам стал главой госкорпорации. Сенатор отметил успешную работу Овчинникова в должности. «Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков», — написал Рогозин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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