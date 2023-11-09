Рогозин сообщил о смерти своего первого зама на посту главы «Роскосмоса»

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер на 41-м году жизни. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Овчинникова он пригласил на должность первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» в 2018 году, когда сам стал главой госкорпорации.
Сенатор отметил успешную работу Овчинникова в должности. «Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков», — написал Рогозин.
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер на 41-м году жизни. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Овчинникова он пригласил на должность первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» в 2018 году, когда сам стал главой госкорпорации. Сенатор отметил успешную работу Овчинникова в должности. «Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков», — написал Рогозин.