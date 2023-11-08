Мэр Перми стал многодетным отцом

09 ноября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

У главы города теперь сын и две дочери Фото: Сергей Русанов © URA.RU У мэра Перми Эдуарда Соснина 8 ноября родилась дочка. Девочку назвали Аней. «Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка», — рассказал мэр города в своем telegram-канале. Глава Перми уточнил что это третий ребенок в семье. Также у него есть старшая дочь и сын. Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Соснин приобрел новый внедорожник. Его выбор пал на шестиместный кроссовер китайского бренда.

У мэра Перми Эдуарда Соснина 8 ноября родилась дочка. Девочку назвали Аней. «Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка», — рассказал мэр города в своем telegram-канале. Глава Перми уточнил что это третий ребенок в семье. Также у него есть старшая дочь и сын. Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Соснин приобрел новый внедорожник. Его выбор пал на шестиместный кроссовер китайского бренда.