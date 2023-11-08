08 ноября 2023

Мэр Перми стал многодетным отцом

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, соснин эдуард, соснин с сыном
У главы города теперь сын и две дочери Фото:

У мэра Перми Эдуарда Соснина 8 ноября родилась дочка. Девочку назвали Аней.

«Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка», — рассказал мэр города в своем telegram-канале. Глава Перми уточнил что это третий ребенок в семье. Также у него есть старшая дочь и сын.

Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Соснин приобрел новый внедорожник. Его выбор пал на шестиместный кроссовер китайского бренда.

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У мэра Перми Эдуарда Соснина 8 ноября родилась дочка. Девочку назвали Аней. «Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка», — рассказал мэр города в своем telegram-канале. Глава Перми уточнил что это третий ребенок в семье. Также у него есть старшая дочь и сын. Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Соснин приобрел новый внедорожник. Его выбор пал на шестиместный кроссовер китайского бренда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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