08 ноября 2023

В Курганской области чаще всего на взятках ловят медиков и госслужащих

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Полиция пресекла 568 преступлений в Курганской области с января Фото:

На территории Курганской области больше всего коррупционных преступлений было выявлено в сфере образования, медицины и госслужбы. С января полиция не допустила 568 преступлений в регионе. Об этом сообщило УМВД России по Курганской области.

«Наибольшее число коррупционных преступлений совершено в сфере образования, здравоохранения, а также в сферах государственной власти и управления», — указано на сайте УМВД. Сотрудники полиции остановили 54 случая получения взяток двумя организованными группами. В Шадринске полицейские выявили, что медик получал взятку шесть раз. Кроме того, руководитель одного из муниципальных округов области был замешан в коррупции.

По данным УМВД, на взяткодателей полицейские возбудили 55 уголовных дел. Наибольшее внимание полиция уделяет нацпроектам, чтобы не допустить посягательств на хищение выделяемых на них денег. В этой сфере было выявлено девять преступлений.

Ранее URA.RU писало, что иностранец на курганской границе с Казахстаном пытался дать взятку пограничнику. Петуховский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

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На территории Курганской области больше всего коррупционных преступлений было выявлено в сфере образования, медицины и госслужбы. С января полиция не допустила 568 преступлений в регионе. Об этом сообщило УМВД России по Курганской области. «Наибольшее число коррупционных преступлений совершено в сфере образования, здравоохранения, а также в сферах государственной власти и управления», — указано на сайте УМВД. Сотрудники полиции остановили 54 случая получения взяток двумя организованными группами. В Шадринске полицейские выявили, что медик получал взятку шесть раз. Кроме того, руководитель одного из муниципальных округов области был замешан в коррупции. По данным УМВД, на взяткодателей полицейские возбудили 55 уголовных дел. Наибольшее внимание полиция уделяет нацпроектам, чтобы не допустить посягательств на хищение выделяемых на них денег. В этой сфере было выявлено девять преступлений. Ранее URA.RU писало, что иностранец на курганской границе с Казахстаном пытался дать взятку пограничнику. Петуховский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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