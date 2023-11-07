07 ноября 2023

Мигрант пытался дать взятку курганскому пограничнику, чтобы пересечь госграницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
На курганской границе с Казахстаном пресекли попытку дачи взятки пограничнику Фото:

В Курганской области иностранца осудили за попытку дать взятку сотруднику пограничной службы за пересечение госграницы с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Пресечена попытка дачи взятки должностному лицу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям за беспрепятственное пересечение государственной границы грузовым транспортом в пункте пропуска Петухово. Петуховским районным судом Курганской области 44-летний иностранный гражданин был признан виновным. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении. По таким же преступлениям Курганским линейным отделом МВД возбуждено и расследуется еще два уголовных дела.

Ранее URA.RU писало, что курганский суд оштрафовал иностранца, который семь раз въезжал в РФ под чужим именем. За незаконное пересечение госграницы ему назначили штраф в 250 тысяч рублей.

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В Курганской области иностранца осудили за попытку дать взятку сотруднику пограничной службы за пересечение госграницы с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Пресечена попытка дачи взятки должностному лицу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям за беспрепятственное пересечение государственной границы грузовым транспортом в пункте пропуска Петухово. Петуховским районным судом Курганской области 44-летний иностранный гражданин был признан виновным. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении. По таким же преступлениям Курганским линейным отделом МВД возбуждено и расследуется еще два уголовных дела. Ранее URA.RU писало, что курганский суд оштрафовал иностранца, который семь раз въезжал в РФ под чужим именем. За незаконное пересечение госграницы ему назначили штраф в 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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