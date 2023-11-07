Мигрант пытался дать взятку курганскому пограничнику, чтобы пересечь госграницу

На курганской границе с Казахстаном пресекли попытку дачи взятки пограничнику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области иностранца осудили за попытку дать взятку сотруднику пограничной службы за пересечение госграницы с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Пресечена попытка дачи взятки должностному лицу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям за беспрепятственное пересечение государственной границы грузовым транспортом в пункте пропуска Петухово. Петуховским районным судом Курганской области 44-летний иностранный гражданин был признан виновным. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении. По таким же преступлениям Курганским линейным отделом МВД возбуждено и расследуется еще два уголовных дела.

Ранее URA.RU писало, что курганский суд оштрафовал иностранца, который семь раз въезжал в РФ под чужим именем. За незаконное пересечение госграницы ему назначили штраф в 250 тысяч рублей.