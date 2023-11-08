08 ноября 2023

В Екатеринбурге начали менять скандальную «могильную плиту» с районами города. Фото

В Екатеринбурге меняют внешний вид гранитного постамента с картой города
© Служба новостей «URA.RU»
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На карте появится QR-код со ссылкой на сайт 300-летия города
На карте появится QR-код со ссылкой на сайт 300-летия города Фото:

Гранитную карту Екатеринбурга, которая в конце октября появилась на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи и возмутила горожан, начали переделывать. О грядущих изменениях ранее сообщало URA.RU.

«Гранитную карту начали менять — шлифуют поверхность», — заметил корреспондент URA.RU. По информации агентства, у карты поменяется внешний вид, а также появится QR-код со ссылкой на сайт 300-летия города.

Карту с районами Екатеринбурга установили на набережной 22 октября. Но горожан удивили отсутствие правильных границ Академического района и форма объекта. Некоторые сравнивали карту с могильной плитой. При этом по изначальному замыслу это должна была быть гранитная карта навигации на земле, а не памятник. Федеральные власти оказались недовольны качеством освоения выделенных средств, потому постамент решили исправить.

Над картой уже начали работать
Над картой уже начали работать
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Снег в городе. Екатеринбург
А так карта выглядела, когда ее только установили
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Гранитную карту Екатеринбурга, которая в конце октября появилась на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи и возмутила горожан, начали переделывать. О грядущих изменениях ранее сообщало URA.RU. «Гранитную карту начали менять — шлифуют поверхность», — заметил корреспондент URA.RU. По информации агентства, у карты поменяется внешний вид, а также появится QR-код со ссылкой на сайт 300-летия города. Карту с районами Екатеринбурга установили на набережной 22 октября. Но горожан удивили отсутствие правильных границ Академического района и форма объекта. Некоторые сравнивали карту с могильной плитой. При этом по изначальному замыслу это должна была быть гранитная карта навигации на земле, а не памятник. Федеральные власти оказались недовольны качеством освоения выделенных средств, потому постамент решили исправить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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