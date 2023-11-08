В Екатеринбурге начали менять скандальную «могильную плиту» с районами города. Фото

В Екатеринбурге меняют внешний вид гранитного постамента с картой города

09 ноября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

На карте появится QR-код со ссылкой на сайт 300-летия города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гранитную карту Екатеринбурга, которая в конце октября появилась на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи и возмутила горожан, начали переделывать. О грядущих изменениях ранее сообщало URA.RU. «Гранитную карту начали менять — шлифуют поверхность», — заметил корреспондент URA.RU. По информации агентства, у карты поменяется внешний вид, а также появится QR-код со ссылкой на сайт 300-летия города. Карту с районами Екатеринбурга установили на набережной 22 октября. Но горожан удивили отсутствие правильных границ Академического района и форма объекта. Некоторые сравнивали карту с могильной плитой. При этом по изначальному замыслу это должна была быть гранитная карта навигации на земле, а не памятник. Федеральные власти оказались недовольны качеством освоения выделенных средств, потому постамент решили исправить. Над картой уже начали работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А так карта выглядела, когда ее только установили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гранитную карту Екатеринбурга, которая в конце октября появилась на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи и возмутила горожан, начали переделывать. О грядущих изменениях ранее сообщало URA.RU. «Гранитную карту начали менять — шлифуют поверхность», — заметил корреспондент URA.RU. По информации агентства, у карты поменяется внешний вид, а также появится QR-код со ссылкой на сайт 300-летия города. Карту с районами Екатеринбурга установили на набережной 22 октября. Но горожан удивили отсутствие правильных границ Академического района и форма объекта. Некоторые сравнивали карту с могильной плитой. При этом по изначальному замыслу это должна была быть гранитная карта навигации на земле, а не памятник. Федеральные власти оказались недовольны качеством освоения выделенных средств, потому постамент решили исправить.