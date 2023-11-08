Отключения света в Перевалово вызвали интерес у председателя СК России

Бастрыкин изучит доклад об отключениях света в тюменском селе

09 ноября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах проверки в Тюменской области. Фото: Официальный сайт Совета Федерации Председатель СК России Александр Бестрыкин ожидает доклад о результатах проверки по факту регулярных отключений электричества в тюменском селе Перевалово. Об этом со ссылкой на информационный центр ведомства сообщает в telegram-канале областное управление СКР. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о перебоях с электроснабжением в Перевалово Тюменской области. Проверка организована после того, как информация получила распространение в СМИ» — говорится в сообщении. Как ранее рассказало URA.RU, энергетическая компания намерена обращаться в прокуратуру с жалобой на застройщика коттеджного поселка «Озерный-2» в Перевалово. По мнению энергетиков, перебои происходят из-за того, что застройщик вводит в заблуждение покупателей коттеджей.

Председатель СК России Александр Бестрыкин ожидает доклад о результатах проверки по факту регулярных отключений электричества в тюменском селе Перевалово. Об этом со ссылкой на информационный центр ведомства сообщает в telegram-канале областное управление СКР. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о перебоях с электроснабжением в Перевалово Тюменской области. Проверка организована после того, как информация получила распространение в СМИ» — говорится в сообщении. Как ранее рассказало URA.RU, энергетическая компания намерена обращаться в прокуратуру с жалобой на застройщика коттеджного поселка «Озерный-2» в Перевалово. По мнению энергетиков, перебои происходят из-за того, что застройщик вводит в заблуждение покупателей коттеджей.