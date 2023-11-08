Отключения света в Перевалово вызвали интерес у председателя СК России

Председатель СК России Александр Бестрыкин ожидает доклад о результатах проверки по факту регулярных отключений электричества в тюменском селе Перевалово. Об этом со ссылкой на информационный центр ведомства сообщает в telegram-канале областное управление СКР.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о перебоях с электроснабжением в Перевалово Тюменской области. Проверка организована после того, как информация получила распространение в СМИ» — говорится в сообщении.
Как ранее рассказало URA.RU, энергетическая компания намерена обращаться в прокуратуру с жалобой на застройщика коттеджного поселка «Озерный-2» в Перевалово. По мнению энергетиков, перебои происходят из-за того, что застройщик вводит в заблуждение покупателей коттеджей.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.