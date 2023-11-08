08 ноября 2023

Отключения света в Перевалово вызвали интерес у председателя СК России

Бастрыкин изучит доклад об отключениях света в тюменском селе
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах проверки в Тюменской области. Фото:

Председатель СК России Александр Бестрыкин ожидает доклад о результатах проверки по факту регулярных отключений электричества в тюменском селе Перевалово. Об этом со ссылкой на информационный центр ведомства сообщает в telegram-канале областное управление СКР.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о перебоях с электроснабжением в Перевалово Тюменской области. Проверка организована после того, как информация получила распространение в СМИ» — говорится в сообщении.

Как ранее рассказало URA.RU, энергетическая компания намерена обращаться в прокуратуру с жалобой на застройщика коттеджного поселка «Озерный-2» в Перевалово. По мнению энергетиков, перебои происходят из-за того, что застройщик вводит в заблуждение покупателей коттеджей.

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Председатель СК России Александр Бестрыкин ожидает доклад о результатах проверки по факту регулярных отключений электричества в тюменском селе Перевалово. Об этом со ссылкой на информационный центр ведомства сообщает в telegram-канале областное управление СКР. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о перебоях с электроснабжением в Перевалово Тюменской области. Проверка организована после того, как информация получила распространение в СМИ» — говорится в сообщении. Как ранее рассказало URA.RU, энергетическая компания намерена обращаться в прокуратуру с жалобой на застройщика коттеджного поселка «Озерный-2» в Перевалово. По мнению энергетиков, перебои происходят из-за того, что застройщик вводит в заблуждение покупателей коттеджей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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