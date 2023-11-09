Премьер-министр Эстонии обвинила Россию во всех проблемах страны

Премьер-министр Каллас: из-за РФ у Эстонии возникли проблемы с экономикой
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Флаги. Москва, флаги, эстония, эстонский флаг
Каю Каллас разыграли российские пранкеры Фото:

Проблемы Эстонии и Африки начались из-за России и СВО, заявила премьер-министр страны Кая Каллас в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили политику от имени представителя Африки. Об этом пранкеры сообщили в своем telegram-канале.

«Все эти проблемы, которые есть у Африки с зерном или у нас с экономикой, с энергетикой, со всем — из-за того, что Россия начала боевые действия против Украины», — заявила Каллас в разговоре с пранкерами. По ее словам РФ никогда не расплачивалась за совершенные ею поступки. Поэтому, по мнению Каллас, в какой-то момент подобное должно закончиться.

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) известны розыгрышами западных политиков. Они берут у них уникальные комментарии, представляясь чужими именами. Одним из последних розыгрышей был звонок премьеру Италии Джордже Мелони. В разговоре она заявила, что большинство политиков на Западе устали от спецоперации. Поэтому в ближайшее время Италия готова выйти из этой ситуации. Экс-премьер Италии Джузеппе Конти назвал данный разговор «провалом планетарного масштаба». Премьер отметил, что ему неприятно было узнать о том, что можно легко обойти протоколы безопасности правительства страны, передает телеканал 360.

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Проблемы Эстонии и Африки начались из-за России и СВО, заявила премьер-министр страны Кая Каллас в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили политику от имени представителя Африки. Об этом пранкеры сообщили в своем telegram-канале. «Все эти проблемы, которые есть у Африки с зерном или у нас с экономикой, с энергетикой, со всем — из-за того, что Россия начала боевые действия против Украины», — заявила Каллас в разговоре с пранкерами. По ее словам РФ никогда не расплачивалась за совершенные ею поступки. Поэтому, по мнению Каллас, в какой-то момент подобное должно закончиться. Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) известны розыгрышами западных политиков. Они берут у них уникальные комментарии, представляясь чужими именами. Одним из последних розыгрышей был звонок премьеру Италии Джордже Мелони. В разговоре она заявила, что большинство политиков на Западе устали от спецоперации. Поэтому в ближайшее время Италия готова выйти из этой ситуации. Экс-премьер Италии Джузеппе Конти назвал данный разговор «провалом планетарного масштаба». Премьер отметил, что ему неприятно было узнать о том, что можно легко обойти протоколы безопасности правительства страны, передает телеканал 360.
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