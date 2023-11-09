Жена челябинского губернатора Текслера станет модератором сессии меценатства

Ирина Текслер станет модератором одной из площадок РЭБ Фото: Илья Московец © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина станет модератором одной из площадок на Русском экономическом форуме (РЭФ), посвященной меценатству и благотворительности. Мероприятие проходит в эти дни в Челябинске.

«Форум посвящен масштабным вопросам развития суверенной экономики России в XXI веке. Завтра я модерирую панельную дискуссию «Меценатство и благотворительность», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале.

В дискуссии примут участие народный артист России, учредитель благотворительных фондов Евгений Миронов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова, председатель совета директоров ГК «Царьград» Константин Малофеев, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и многие другие.

Ранее Текслер в ходе форума, который стартовал 9 ноября в Челябинске, заявил о новом направлении российской экономии. По словам губернатора, сейчас экономика переориентируется на внутренний рынок. Форум продлится три дня.