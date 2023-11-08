Епархия предупредила о появлении новой секты в Кургане

09 ноября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Листовки секты заметили на территории Богоявленского собора в Кургане (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане появились последователи новой тоталитарной секты «Православная церковь — Царская империя». Их листовки заметили на территории Богоявленского собора, сообщает пресс-служба Курганской епархии. «В Кургане объявились последователи новой тоталитарной секты, именующей себя „Православная церковь — Царская империя“. […] На территории Богоявленского собора были развешаны листовки от имени „Илии и Еноха“ — ветхозаветных пророков», — говорится в сообщении епархии. По данным епархии, культ царебожников возглавляет четырежды судимый Леонид Власов. Его в секте почитают как пророка Илию, схимитрополита Зосиму, державного патриарха и императора всея Руси. Последователи утверждают, что во сне к Власову явился царь Николай II и передал ему свои полномочия. Секта вербует адептов для создания так называемого независимого государства «Триединая Русь», в котором управлять будет Власов. Сектанты продают свое имущество, отдавая деньги на содержание Власова. Сами селятся в деревнях, где пытаются распространять свое учение. Адепты «Царской империи» были замечены в Волгоградской, Рязанской, Нижегородской и других областях. Ранее URA.RU писало, что курганские паблики соцсетей разместили рекламу религиозного движения «Фалунь Дафа», приглашающего на бесплатные вебинары. Некоторые горожане посчитали это пропагандой общества, которое несколько лет назад признавала нежелательным Генпрокуратура РФ. Движение было запрещено в Китае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане появились последователи новой тоталитарной секты «Православная церковь — Царская империя». Их листовки заметили на территории Богоявленского собора, сообщает пресс-служба Курганской епархии. «В Кургане объявились последователи новой тоталитарной секты, именующей себя „Православная церковь — Царская империя“. […] На территории Богоявленского собора были развешаны листовки от имени „Илии и Еноха“ — ветхозаветных пророков», — говорится в сообщении епархии. По данным епархии, культ царебожников возглавляет четырежды судимый Леонид Власов. Его в секте почитают как пророка Илию, схимитрополита Зосиму, державного патриарха и императора всея Руси. Последователи утверждают, что во сне к Власову явился царь Николай II и передал ему свои полномочия. Секта вербует адептов для создания так называемого независимого государства «Триединая Русь», в котором управлять будет Власов. Сектанты продают свое имущество, отдавая деньги на содержание Власова. Сами селятся в деревнях, где пытаются распространять свое учение. Адепты «Царской империи» были замечены в Волгоградской, Рязанской, Нижегородской и других областях. Ранее URA.RU писало, что курганские паблики соцсетей разместили рекламу религиозного движения «Фалунь Дафа», приглашающего на бесплатные вебинары. Некоторые горожане посчитали это пропагандой общества, которое несколько лет назад признавала нежелательным Генпрокуратура РФ. Движение было запрещено в Китае.