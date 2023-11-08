Курганским перевозчикам дали десятки миллионов на новые автобусы. Список

09 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Перевозчикам выделили субсидию около 66 млн рублей на покупку новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти выделили перевозчикам межмуниципальных маршрутов порядка 66 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Об этом говорится в приказе распоряжении директора департамент экономразвития региона Владимира Ковалева. «Предоставить субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по приобретению пассажирского транспорта для перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Курганской области. ООО „Транссервис“ в размере 9 690 000 рублей. ООО „Компания Заурал-такси-лайн“ — 6 852 500 рублей», — говорится в документе. Всего поддержку получили 17 перевозчиков. Около половины из них являются индивидуальными предпринимателями. Список перевозчиков, получивших субсидию на приобретение новых автобусов: ООО »«Транссервис» — 9 690 000 рублей;

ООО «Компания Заурал-такси-лайн» — 6 852 500 рублей;

ИП Шабалина Елена Николаевна — 5 674 500 рублей;

ИП Скорнякова Валентина Владимировна — 5 376 280 рублей;

АО «ПАТП-1» — 5 812 135 рублей;

ООО «ПАТП-8» — 5 812 135 рублей;

ООО «ПАТП-5» — 5 812 135 рублей;

ООО «ПТК» — 3 829 500 рублей;

ИП Рыжкова Светлана Васильевна — 3 835 000 рублей;

ИП Мукомолов Юрий Иванович — 3 814 000 рублей;

ИП Липатов Александр Владимирович — 3 752 910 рублей;

ИП Белобородов Евгений Ильич — 1 845 000 рублей;

ООО «Автотранс45» — 1 845 000 рублей;

ООО «ПАТП-4» — 1 842 400 рублей;

ООО «ПАТП-2» — 1 842 400 рублей;

ИП Суханова Елена Валентиновна — 1 795 000 рублей;

ООО «Автотранс» — 1 759 100 рублей. Ранее URA.RU писало, что в рамках господдержки курганским перевозчикам выделят 300 млн рублей. Субсидии рассчитаны на обновление автобусного парка в Кургане, Шадринске и на межмуниципальных маршрутах.

Курганские власти выделили перевозчикам межмуниципальных маршрутов порядка 66 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Об этом говорится в приказе распоряжении директора департамент экономразвития региона Владимира Ковалева. «Предоставить субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по приобретению пассажирского транспорта для перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Курганской области. ООО „Транссервис“ в размере 9 690 000 рублей. ООО „Компания Заурал-такси-лайн“ — 6 852 500 рублей», — говорится в документе. Всего поддержку получили 17 перевозчиков. Около половины из них являются индивидуальными предпринимателями. Список перевозчиков, получивших субсидию на приобретение новых автобусов: Ранее URA.RU писало, что в рамках господдержки курганским перевозчикам выделят 300 млн рублей. Субсидии рассчитаны на обновление автобусного парка в Кургане, Шадринске и на межмуниципальных маршрутах.