Бренд Haval отзывает более 50 тысяч машин из России

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Ремонт улицы Куйбышева. Пермь, китайский автомобиль, haval, хавал
Машины заберут, чтобы оснастить их системой оповещения экстренных служб Фото:

Российский представитель китайского автопроизводителя Haval добровольно отзывает 55 тысяч автомобилей, которые были изготовлены с июля 2022 года по июнь 2023-го. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении. Автомобили отзываются из-за того, что в них не было устройства вызова экстренных служб, которое подключается к госинформсистеме «Эра-Глонасс». После работ автомобили вернут.

Владельцы автомобилей могут сами проверить, попадают ли их машины под отзыв. Для этого надо зайти на сайт Росстандарта и сверить VIN-код. Как это сделать, ранее писало URA.RU. Также об отзыве машины может сообщить и официальный дилер.

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Российский представитель китайского автопроизводителя Haval добровольно отзывает 55 тысяч автомобилей, которые были изготовлены с июля 2022 года по июнь 2023-го. Об этом сообщили в Росстандарте. «Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении. Автомобили отзываются из-за того, что в них не было устройства вызова экстренных служб, которое подключается к госинформсистеме «Эра-Глонасс». После работ автомобили вернут. Владельцы автомобилей могут сами проверить, попадают ли их машины под отзыв. Для этого надо зайти на сайт Росстандарта и сверить VIN-код. Как это сделать, ранее писало URA.RU. Также об отзыве машины может сообщить и официальный дилер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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