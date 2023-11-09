Бренд Haval отзывает более 50 тысяч машин из России

09 ноября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Машины заберут, чтобы оснастить их системой оповещения экстренных служб Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский представитель китайского автопроизводителя Haval добровольно отзывает 55 тысяч автомобилей, которые были изготовлены с июля 2022 года по июнь 2023-го. Об этом сообщили в Росстандарте. «Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении . Автомобили отзываются из-за того, что в них не было устройства вызова экстренных служб, которое подключается к госинформсистеме «Эра-Глонасс». После работ автомобили вернут. Владельцы автомобилей могут сами проверить, попадают ли их машины под отзыв. Для этого надо зайти на сайт Росстандарта и сверить VIN-код. Как это сделать, ранее писало URA.RU. Также об отзыве машины может сообщить и официальный дилер.

Российский представитель китайского автопроизводителя Haval добровольно отзывает 55 тысяч автомобилей, которые были изготовлены с июля 2022 года по июнь 2023-го. Об этом сообщили в Росстандарте. «Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении. Автомобили отзываются из-за того, что в них не было устройства вызова экстренных служб, которое подключается к госинформсистеме «Эра-Глонасс». После работ автомобили вернут. Владельцы автомобилей могут сами проверить, попадают ли их машины под отзыв. Для этого надо зайти на сайт Росстандарта и сверить VIN-код. Как это сделать, ранее писало URA.RU. Также об отзыве машины может сообщить и официальный дилер.