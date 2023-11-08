Власти ХМАО собираются поднять стоимость проезда в общественном транспорте

09 ноября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Максимальные тарифы на проезд планируют поднять примерно на 7% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО собираются поднять стоимость проезда в общественном транспорте. В Региональной службе по тарифам агентству сообщили, что оплата поднимется примерно на 7%. «Повышение предельных максимальных тарифов планируется в пределах индекса потребительских цен, который согласно прогнозу Минэкономразвития России составит в 2024 году 7,2%. Причиной увеличения являются инфляционные процессы: повышение цен на ГСМ, запчасти, индексация заработной платы водителей», — сообщили в РСТ. В настоящее время Служба подготовила проект приказа об установлении максимальных цен на перевозку пассажиров и багажа автотранспортом по городским и междугородним маршрутам в ХМАО на 2024 год. До середины декабря будет принято решение о введении тарифов, которое начнет действовать с 1 января 2024 года. В РСТ уточнили, что власти определят верхнюю планку цен, а организаторы перевозок вправе сами устанавливать стоимость на билеты в пределах установленных тарифов. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО упали цены на авиабилеты до Тюмени. Стоимость на полет из Сургута снизилась более чем на 16%.

Власти ХМАО собираются поднять стоимость проезда в общественном транспорте. В Региональной службе по тарифам агентству сообщили, что оплата поднимется примерно на 7%. «Повышение предельных максимальных тарифов планируется в пределах индекса потребительских цен, который согласно прогнозу Минэкономразвития России составит в 2024 году 7,2%. Причиной увеличения являются инфляционные процессы: повышение цен на ГСМ, запчасти, индексация заработной платы водителей», — сообщили в РСТ. В настоящее время Служба подготовила проект приказа об установлении максимальных цен на перевозку пассажиров и багажа автотранспортом по городским и междугородним маршрутам в ХМАО на 2024 год. До середины декабря будет принято решение о введении тарифов, которое начнет действовать с 1 января 2024 года. В РСТ уточнили, что власти определят верхнюю планку цен, а организаторы перевозок вправе сами устанавливать стоимость на билеты в пределах установленных тарифов. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО упали цены на авиабилеты до Тюмени. Стоимость на полет из Сургута снизилась более чем на 16%.