Мусоровоз за рейс может опустошить 120 контейнеров
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в Ясиноватую Донецкой народной республики мусоровоз. Об этом 9 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона.
«По решению губернатора Алексея Текслера Челябинской областью изготовлена и передана в пользование города Ясиноватая коммунальная машина на шасси УРАЛ НЕКСТ с мусоровозной установкой с задней разгрузкой. Машина позволяет перевозить до 120 контейнеров мусора за один рейс», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Автомобиль доехал до города назначения своим ходом. Машина прибыла на территорию Донбасса и передана местным коммунальщикам.
Мусоровоз на базе «Урал» имеет прекрасную проходимость
Автомобиль уже прибыл к месту работы
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