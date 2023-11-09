Челябинский губернатор Текслер передал ДНР новый мусоровоз. Фото

09 ноября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Мусоровоз за рейс может опустошить 120 контейнеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в Ясиноватую Донецкой народной республики мусоровоз. Об этом 9 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. «По решению губернатора Алексея Текслера Челябинской областью изготовлена и передана в пользование города Ясиноватая коммунальная машина на шасси УРАЛ НЕКСТ с мусоровозной установкой с задней разгрузкой. Машина позволяет перевозить до 120 контейнеров мусора за один рейс», — сообщили в пресс-службе ведомства. Автомобиль доехал до города назначения своим ходом. Машина прибыла на территорию Донбасса и передана местным коммунальщикам. Мусоровоз на базе «Урал» имеет прекрасную проходимость Фото: пресс-служба миндортранса Челябинской области Автомобиль уже прибыл к месту работы Фото: пресс-служба миндортранса Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в Ясиноватую Донецкой народной республики мусоровоз. Об этом 9 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. «По решению губернатора Алексея Текслера Челябинской областью изготовлена и передана в пользование города Ясиноватая коммунальная машина на шасси УРАЛ НЕКСТ с мусоровозной установкой с задней разгрузкой. Машина позволяет перевозить до 120 контейнеров мусора за один рейс», — сообщили в пресс-службе ведомства. Автомобиль доехал до города назначения своим ходом. Машина прибыла на территорию Донбасса и передана местным коммунальщикам.