Челябинский губернатор Текслер передал ДНР новый мусоровоз. Фото

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Мусоровоз за рейс может опустошить 120 контейнеров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в Ясиноватую Донецкой народной республики мусоровоз. Об этом 9 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона.

«По решению губернатора Алексея Текслера Челябинской областью изготовлена и передана в пользование города Ясиноватая коммунальная машина на шасси УРАЛ НЕКСТ с мусоровозной установкой с задней разгрузкой. Машина позволяет перевозить до 120 контейнеров мусора за один рейс», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль доехал до города назначения своим ходом. Машина прибыла на территорию Донбасса и передана местным коммунальщикам.

Мусоровоз на базе «Урал» имеет прекрасную проходимость
Мусоровоз на базе «Урал» имеет прекрасную проходимость
Фото:
Автомобиль уже прибыл к месту работы
Автомобиль уже прибыл к месту работы
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в Ясиноватую Донецкой народной республики мусоровоз. Об этом 9 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. «По решению губернатора Алексея Текслера Челябинской областью изготовлена и передана в пользование города Ясиноватая коммунальная машина на шасси УРАЛ НЕКСТ с мусоровозной установкой с задней разгрузкой. Машина позволяет перевозить до 120 контейнеров мусора за один рейс», — сообщили в пресс-службе ведомства. Автомобиль доехал до города назначения своим ходом. Машина прибыла на территорию Донбасса и передана местным коммунальщикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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