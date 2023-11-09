Россия планирует расширить производство «Лада» в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВАЗ Челябинск, автомобиль, лада веста
Россия готова создать дополнительные мощности по сборке машин «Лада» в Казахстане, заявил Владимир Путин Фото:

Россия рассматривает возможность расширения производства автомобилей «Лада» в Казахстане путем создания дополнительных производственных мощностей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на двусторонней встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаеввым.

«Россия готова к созданию дополнительных мощностей „Лада“ в Казахстане», — заявил Путин. Трансляция встречи проводит телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что мощности будут предназначаться для сборки российских автомобилей.

Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным, который прибыл в республику для запланированных переговоров. Об этом сообщали в пресс-службе президента Казахстана.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия рассматривает возможность расширения производства автомобилей «Лада» в Казахстане путем создания дополнительных производственных мощностей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на двусторонней встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаеввым. «Россия готова к созданию дополнительных мощностей „Лада“ в Казахстане», — заявил Путин. Трансляция встречи проводит телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что мощности будут предназначаться для сборки российских автомобилей. Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным, который прибыл в республику для запланированных переговоров. Об этом сообщали в пресс-службе президента Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...