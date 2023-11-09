Россия планирует расширить производство «Лада» в Казахстане

Россия рассматривает возможность расширения производства автомобилей «Лада» в Казахстане путем создания дополнительных производственных мощностей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на двусторонней встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаеввым.
«Россия готова к созданию дополнительных мощностей „Лада“ в Казахстане», — заявил Путин. Трансляция встречи проводит телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что мощности будут предназначаться для сборки российских автомобилей.
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным, который прибыл в республику для запланированных переговоров. Об этом сообщали в пресс-службе президента Казахстана.
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