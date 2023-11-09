У статусного пермского чиновника приставы за долги отобрали Landcruiser

Приставы отобрали Landcruiser у главы Индустриального района Перми Дробинина

В картотеке приставов за Дробининым числятся долги на 7 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина приставы изъяли внедорожник Toyota Landcruiser-120 (Prado). Об этом URA.RU рассказал читатель Артем, которому Дробинин задолжал крупную сумму денег.

«Сегодня в 7 утра у Дробинина приставы забрали личный автомобиль Toyota Landcruiser-120 (Prado). Прямо со стоянки у дома. Он его там, конечно, запрятал, но приставы сделали свое дело», — рассказал источник.

По данным базы судебных приставов, общая задолженность по четырем открытым исполнительным производствам у Дробинина Дмитрия Валерьевича, родившегося 30 октября 1968 года, составляет свыше 7 млн рублей. Без учета исполнительских сборов (это еще порядка 550 тысяч рублей). Самый большой долг составляет 6,3 млн рублей.

Начиная с начала 2023 года, Индустриальный районный суд удовлетворил восемь исков о взыскании с Дмитрия Дробинина «неосновательного обогащения» и «сумм по договорам займа, кредитным договорам». Среди взыскателей — осинские предприниматели и Алексей Нефедов и Виталий Пьянков, ООО «Риэлстейт», ООО «Фаворит лес», а также Заговенко Роман Владимирович, Артюшкин Александр Михайлович.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УФССП по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. Источник агентства в службе судебных приставов подтвердил информацию об изъятии автомобиля.

По данным декларации о доходах и имуществе за 2021 год в собственности Дмитрия Дробинина был автомобиль Toyota Landcruiser-120 (Prado) 2008 года. Сам Дмитрий Дробинин отрицает факт изъятия машины. «Машина стоит под окнами, все в порядке», — заявил он. О том, что Дмитрия Дробинина знакомые обвиняли в том, что он не отдает долги, URA.RU писало в феврале.