Фаворит властей ХМАО подал документы на пост мэра самого скандального города. Инсайд

09 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов подал документы на выборы мэра Пыть-Яха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый фаворит властей ХМАО на пост главы Пыть-Яха, известного скандальными отставками мэров, клановыми войнами и Барби-чиновницами», Дмитрий Горбунов подал документы на конкурс. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Вице-мэр Лангепаса Горбунов подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы Пыть-Яха. Действующий глава города Александр Морозов сходит с дистанции», — сообщил инсайдер. Горбунова поддержал и неофициальный telegram-канал властей округа «5-й этаж». «Внутриполитический блок правительства Югры проводит в Пыть-Яхе плановую кадровую ротацию. На должность главы муниципалитета рекомендован Дмитрий Горбунов. Сегодня он подал документы на участие в конкурсе. <…> Действующему главе Пыть-Яха Александру Морозову предложен новый фронт работ. Право выбора в этом вопросе остается за ним», — указано в публикации. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что новым фаворитом властей ХМАО стал вице-мэр Лангепаса Горбунов, а югорский политблок планирует завершить эпоху клановых войн в администрации Пыть-Яха. Для этого пост мэра должен занять новый глава, который был выпускником элитной школы политиков первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова и показал себя патриотом России, одним из первых приняв участие в восстановлении подшефной Макеевки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый фаворит властей ХМАО на пост главы Пыть-Яха, известного скандальными отставками мэров, клановыми войнами и Барби-чиновницами», Дмитрий Горбунов подал документы на конкурс. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Вице-мэр Лангепаса Горбунов подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы Пыть-Яха. Действующий глава города Александр Морозов сходит с дистанции», — сообщил инсайдер. Горбунова поддержал и неофициальный telegram-канал властей округа «5-й этаж». «Внутриполитический блок правительства Югры проводит в Пыть-Яхе плановую кадровую ротацию. На должность главы муниципалитета рекомендован Дмитрий Горбунов. Сегодня он подал документы на участие в конкурсе. <…> Действующему главе Пыть-Яха Александру Морозову предложен новый фронт работ. Право выбора в этом вопросе остается за ним», — указано в публикации. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что новым фаворитом властей ХМАО стал вице-мэр Лангепаса Горбунов, а югорский политблок планирует завершить эпоху клановых войн в администрации Пыть-Яха. Для этого пост мэра должен занять новый глава, который был выпускником элитной школы политиков первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова и показал себя патриотом России, одним из первых приняв участие в восстановлении подшефной Макеевки.