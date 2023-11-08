08 ноября 2023

Тюменские поликлиники готовятся к сезону гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, прием у врача, грипп, простуда, болезнь, орви, здоровье, горло, осмотр у врача, прием у терапевта
Обратившись вовремя к специалистам, можно избежать тяжелых осложнений, например, пневмонии Фото:

В поликлиниках Тюмени медицинский персонал обучают профилактике и лечению гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделением профилактики городской поликлиники №1 Даниил Курносов.

«В рамках подготовки к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в поликлиниках идет работа с медсестринским и врачебным персоналом, обучение профилактике и лечению гриппа и ОРВИ — это ежегодное обучение, призванное максимально повысить качество оказания медицинской помощи. Лучший способ профилактики гриппа — это всегда вакцинация», — рассказал Курносов.

Заведующий отделением отметил, что в осенне-зимний период важно следить за здоровьем и поддерживать иммунитет. Врач порекомендовал тюменцам больше двигаться, проводить влажную уборку, проветривать помещения и правильно питаться. Помимо этого, Курносов предупредил жителей об опасности самолечения. По его словам, обратившись вовремя к специалистам, можно избежать осложнений, например, пневмонии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени зафиксировали первые случаи заболевания гриппом. В качестве основной профилактики против вирусной инфекции врачи называют вакцинацию.

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В поликлиниках Тюмени медицинский персонал обучают профилактике и лечению гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделением профилактики городской поликлиники №1 Даниил Курносов. «В рамках подготовки к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в поликлиниках идет работа с медсестринским и врачебным персоналом, обучение профилактике и лечению гриппа и ОРВИ — это ежегодное обучение, призванное максимально повысить качество оказания медицинской помощи. Лучший способ профилактики гриппа — это всегда вакцинация», — рассказал Курносов. Заведующий отделением отметил, что в осенне-зимний период важно следить за здоровьем и поддерживать иммунитет. Врач порекомендовал тюменцам больше двигаться, проводить влажную уборку, проветривать помещения и правильно питаться. Помимо этого, Курносов предупредил жителей об опасности самолечения. По его словам, обратившись вовремя к специалистам, можно избежать осложнений, например, пневмонии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени зафиксировали первые случаи заболевания гриппом. В качестве основной профилактики против вирусной инфекции врачи называют вакцинацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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