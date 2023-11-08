Тюменские поликлиники готовятся к сезону гриппа

09 ноября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Обратившись вовремя к специалистам, можно избежать тяжелых осложнений, например, пневмонии Фото: Анна Майорова © URA.RU В поликлиниках Тюмени медицинский персонал обучают профилактике и лечению гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделением профилактики городской поликлиники №1 Даниил Курносов. «В рамках подготовки к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в поликлиниках идет работа с медсестринским и врачебным персоналом, обучение профилактике и лечению гриппа и ОРВИ — это ежегодное обучение, призванное максимально повысить качество оказания медицинской помощи. Лучший способ профилактики гриппа — это всегда вакцинация», — рассказал Курносов. Заведующий отделением отметил, что в осенне-зимний период важно следить за здоровьем и поддерживать иммунитет. Врач порекомендовал тюменцам больше двигаться, проводить влажную уборку, проветривать помещения и правильно питаться. Помимо этого, Курносов предупредил жителей об опасности самолечения. По его словам, обратившись вовремя к специалистам, можно избежать осложнений, например, пневмонии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени зафиксировали первые случаи заболевания гриппом. В качестве основной профилактики против вирусной инфекции врачи называют вакцинацию.

В поликлиниках Тюмени медицинский персонал обучают профилактике и лечению гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделением профилактики городской поликлиники №1 Даниил Курносов. «В рамках подготовки к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в поликлиниках идет работа с медсестринским и врачебным персоналом, обучение профилактике и лечению гриппа и ОРВИ — это ежегодное обучение, призванное максимально повысить качество оказания медицинской помощи. Лучший способ профилактики гриппа — это всегда вакцинация», — рассказал Курносов. Заведующий отделением отметил, что в осенне-зимний период важно следить за здоровьем и поддерживать иммунитет. Врач порекомендовал тюменцам больше двигаться, проводить влажную уборку, проветривать помещения и правильно питаться. Помимо этого, Курносов предупредил жителей об опасности самолечения. По его словам, обратившись вовремя к специалистам, можно избежать осложнений, например, пневмонии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени зафиксировали первые случаи заболевания гриппом. В качестве основной профилактики против вирусной инфекции врачи называют вакцинацию.