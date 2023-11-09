Матвиенко предложила давать квартиры за третьего ребенка 09 ноября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 + Государство должно улучшать условия семьям с детьми, сказала Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство должно предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Квартиру семьям с [тремя и более] детьми должно давать государство. Оно должно улучшать условия семьям с детьми», — сказала Матвиенко во время парламентских слушаний в Совете Федерации на тему повышения рождаемости в России, передает РИА Новости. Ранее Матвиенко предложила обсудить возможные меры поддержки многодетных семей, включая освобождение их от уплаты НДФЛ. По ее мнению, семьям с большим количеством детей не надо платить деньги государству, поскольку они и без того ежедневно трудятся, передает «Царьград». Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что власти РФ продолжают помогать многодетным семьям. Так, в конце октября было выделено 17 миллиардов рублей на компенсацию ипотечных платежей родителям. URA.RU приводило информацию, как многодетной семье получить деньги от государства. Государство должно предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Квартиру семьям с [тремя и более] детьми должно давать государство. Оно должно улучшать условия семьям с детьми», — сказала Матвиенко во время парламентских слушаний в Совете Федерации на тему повышения рождаемости в России, передает РИА Новости. Ранее Матвиенко предложила обсудить возможные меры поддержки многодетных семей, включая освобождение их от уплаты НДФЛ. По ее мнению, семьям с большим количеством детей не надо платить деньги государству, поскольку они и без того ежедневно трудятся, передает «Царьград». Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что власти РФ продолжают помогать многодетным семьям. Так, в конце октября было выделено 17 миллиардов рублей на компенсацию ипотечных платежей родителям. URA.RU приводило информацию, как многодетной семье получить деньги от государства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям