27 октября 2023

Власти РФ выделили миллиарды на поддержку многодетных семей

Правительство выделило 17 млрд рублей для поддержки многодетных семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Челябинск
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об оказываемой помощи многодетным семьям Фото:

Власти РФ продолжают помогать многодетным семьям. Для этого правительство выделило дополнительно 17 млрд рублей на компенсацию ипотечных платежей. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает помогать многодетным родителям. Одна из таких адресных и эффективных мер поддержки — для семей у кого после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Если они решили взять ипотечный кредит, то могут получить выплату в размере до 450 тыс. рублей и использовать ее для погашения займа», — рассказал Мишустин. По его словам, правительством было принято решение выделить на эту программу еще дополнительно свыше 17 млрд рублей. Премьер также отметил, что данная мера позволит помочь около 38 тыс. семей.

Ранее Михаил Мишустин упростил процесс получения льгот и социальных выплат для семей с детьми. «Помощь, все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми», — подчеркнул тогда глава правительства.

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Власти РФ продолжают помогать многодетным семьям. Для этого правительство выделило дополнительно 17 млрд рублей на компенсацию ипотечных платежей. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство продолжает помогать многодетным родителям. Одна из таких адресных и эффективных мер поддержки — для семей у кого после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Если они решили взять ипотечный кредит, то могут получить выплату в размере до 450 тыс. рублей и использовать ее для погашения займа», — рассказал Мишустин. По его словам, правительством было принято решение выделить на эту программу еще дополнительно свыше 17 млрд рублей. Премьер также отметил, что данная мера позволит помочь около 38 тыс. семей. Ранее Михаил Мишустин упростил процесс получения льгот и социальных выплат для семей с детьми. «Помощь, все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми», — подчеркнул тогда глава правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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