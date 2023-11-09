Медведев рассказал о количестве набранных контрактников с начала года

В России в этом году на контрактную службу были приняты примерно 410 000 человек. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«На контрактную службу принято около 410 тысяч человек», — передает слова Медведева РИА Новости. Он подчеркнул, что такое число фиксирует количество набранных военнослужащих с начала 2023 года.
25 октября количество контрактников набранных с начала 2023 года составляло почти 385 тысяч человек. Дмитрий Медведев отмечал, что более 1600 человек ежедневно заключают контракт с Минобороны РФ. Телеведущий Владимир Соловьев считает, что желающие служить по контракту заслуживают максимальной поддержки и уважения общества, передают «Дни.ру».
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