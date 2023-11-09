Мэрия Пермского района выступила против инициативы Махонина

Власти Пермского района не хотят отдавать свои полномочия краю

Владимир Цветов нашел массу негативных для себя последствий в инициативе Махонина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Пермского муниципального округа (ранее — района) выступила против передачи части своих полномочий в сфере ЖКХ на уровень Пермского края. Отрицательное заключение за подписью главы территории Владимира Цветова опубликовано на портале заксобрания. С инициативой о передаче краю ряда функций в сфере ЖКХ выступил губернатор Дмитрий Махонин.

«Рассмотрев проект закона «О перераспределении отдельных полномочий между органами МСУ Пермского муниципального округа и органами госвласти Пермского края сообщаю, что законопроект не может быть согласован», — говорится в заключении. В первую очередь, это приведет к «нарушению единства и комплексного подхода в управлении обозначенных сфер коммунального хозяйства муниципального округа».

Законопроектом предусматривается передача на уровень края полномочий по определению гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения, утверждение схем водо- и теплоснабжения, утверждение техзаданий на разработку инвестпрограмм для компаний, которые поставляют воду и тепло жителям и ряд других полномочий. Также власти Пермского района могут передать краю имущество, необходимое для реализации новых функций.

Администрация Пермского района считает, что передача полномочий негативно отразится на инвестиционной привлекательности муниципалитета: увеличатся сроки подключения новых строений к коммунальным сетям, сроки согласования инвестпрограмм. А территория Пермского района активно застраивается.

Также Цветов в своем заключении отмечает, что право муниципалитета по передаче своего имущества в госсобственность «не согласуется с действующим законодательством». И власти боятся, что, если воспользуются таким правом, то столкнутся с негативными последствиями. Плюс у законопроекта нет финансово-экономического обоснования, поэтому мэрия не может объективно оценить, как его принятие скажется на бюджете территории. Ранее краевые власти забрали почти два десятка полномочий у администрации Перми.