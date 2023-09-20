Краевые власти забрали у мэрии Перми часть полномочий

Депутаты рассматривали законопроект несколько месяцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты заксобрания Пермского края приняли во втором чтении законопроект о перераспределении полномочий администрации Перми в пользу краевых властей. Во время доработки инициативы число полномочий было сокращено с 16 до семи в двух отраслях вместо четырех, рассказал докладчик по вопросу, депутат заксобрания Павел Черепанов. Трансляция заседания проходит на сайте краевого парламента.

«Данный законопроект рассматривался достаточно долго. Проходил „нулевые“ чтения, первое чтение. Он значительно изменился. Из 16 полномочий передаются только семь, из четырех отраслевых блоков осталось только два», — рассказал Черепанов. Все разногласия были урегулированы на заседаниях комитетов.

Депутаты поддержали законопроект. Его инициатором был губернатор Дмитрий Махонин. Между чтениями к нему поступили замечания прокуратуры и юристов заксобрания. Власти передумали забирать полномочия в сфере земельных отношений, рекламы, похоронного дела и ряд других. При этом Махонин заявлял, что от похоронного дела власти отказались из-за федерального законопроекта. На рассмотрении в Госдуме находится инициатива, в рамках которой эта сфера перейдет с муниципального на региональный уровень.