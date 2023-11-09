09 ноября 2023
08 ноября 2023

ЯНАО представил опыт сотрудничества с китайскими нефтяниками в Петербурге

С докладом на международном форуме БРИКС+ выступила замглавы Губкинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, негры, африканцы, дипломаты, форум, чернокожие, россия африка, пленарная сессия
Форум стран БРИКС+ проходит в Санкт-Петербурге Фото:

Заместитель главы Губкинского (ЯНАО) Оксана Молокоедова, выступила на международном муниципальном форуме стран БРИКС+. Она рассказала об опыте многолетнего сотрудничества с китайскими партнерами. Информацией об этом чиновница поделилась на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«Совместно с коллегами из правительства ЯНАО, Законодательного Собрания и муниципалитетов принимаю участие в форуме БРИКС+. На сессии, посвященной многостороннему сотрудничеству в Арктике, рассказала о нашем городе и поделилась опытом Губкинского в выстраивании взаимовыгодного сотрудничества с китайской компанией Чжунмань», — сообщила Оксана Молокоедова.

Китайская нефтяная компания «Чжунмань», осуществляет свою деятельность в ЯНАО с 2015 года. Сотрудничество с компанией касается не только добычи полезных ископаемых, но и сфер бизнеса, изучения языка и культуры.

Ежегодный международный муниципальный форум стран БРИКС+ проходит в Санкт-Петербурге 9—10 ноября. В нем принимают участие около 7000 участников из 56 стран мира.

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Заместитель главы Губкинского (ЯНАО) Оксана Молокоедова, выступила на международном муниципальном форуме стран БРИКС+. Она рассказала об опыте многолетнего сотрудничества с китайскими партнерами. Информацией об этом чиновница поделилась на своей странице соцсети «ВКонтакте». «Совместно с коллегами из правительства ЯНАО, Законодательного Собрания и муниципалитетов принимаю участие в форуме БРИКС+. На сессии, посвященной многостороннему сотрудничеству в Арктике, рассказала о нашем городе и поделилась опытом Губкинского в выстраивании взаимовыгодного сотрудничества с китайской компанией Чжунмань», — сообщила Оксана Молокоедова. Китайская нефтяная компания «Чжунмань», осуществляет свою деятельность в ЯНАО с 2015 года. Сотрудничество с компанией касается не только добычи полезных ископаемых, но и сфер бизнеса, изучения языка и культуры. Ежегодный международный муниципальный форум стран БРИКС+ проходит в Санкт-Петербурге 9—10 ноября. В нем принимают участие около 7000 участников из 56 стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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