ЯНАО представил опыт сотрудничества с китайскими нефтяниками в Петербурге

С докладом на международном форуме БРИКС+ выступила замглавы Губкинского

Форум стран БРИКС+ проходит в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель главы Губкинского (ЯНАО) Оксана Молокоедова, выступила на международном муниципальном форуме стран БРИКС+. Она рассказала об опыте многолетнего сотрудничества с китайскими партнерами. Информацией об этом чиновница поделилась на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«Совместно с коллегами из правительства ЯНАО, Законодательного Собрания и муниципалитетов принимаю участие в форуме БРИКС+. На сессии, посвященной многостороннему сотрудничеству в Арктике, рассказала о нашем городе и поделилась опытом Губкинского в выстраивании взаимовыгодного сотрудничества с китайской компанией Чжунмань», — сообщила Оксана Молокоедова.

Китайская нефтяная компания «Чжунмань», осуществляет свою деятельность в ЯНАО с 2015 года. Сотрудничество с компанией касается не только добычи полезных ископаемых, но и сфер бизнеса, изучения языка и культуры.

Ежегодный международный муниципальный форум стран БРИКС+ проходит в Санкт-Петербурге 9—10 ноября. В нем принимают участие около 7000 участников из 56 стран мира.