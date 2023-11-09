Медведев: ВСУ посылают на фронт «черти кого»

09 ноября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Киев посылает на фронт против России черти кого, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев посылает на фронт против России «черти кого». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наш противник сейчас посылает черти кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед», — сказал Медведев во время встречи с военнослужащими на полигоне Алабино в Московской области, передает РИА Новости. Он добавил, что последствия таких решений очевидны. Ранее Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны, так как киевское руководство должно признать свое поражение и «просить о пощаде». По его мнению, предложения о мире имеют шансы на успех только при выполнении трех ключевых условий.

Киев посылает на фронт против России «черти кого». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наш противник сейчас посылает черти кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед», — сказал Медведев во время встречи с военнослужащими на полигоне Алабино в Московской области, передает РИА Новости. Он добавил, что последствия таких решений очевидны. Ранее Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны, так как киевское руководство должно признать свое поражение и «просить о пощаде». По его мнению, предложения о мире имеют шансы на успех только при выполнении трех ключевых условий.