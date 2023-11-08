Мэрия ХМАО доверила важный пост скандальному депутату-оппозиционеру. Инсайд

Власти Урая заигрывают с главным оппозиционером Насибуллиным

09 ноября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Одиозному депутату предложили место председателя оргкомитета публичных слушаний по бюджету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО власти Урая заигрывают с главным оппозиционером Леонардом Насибуллиным. Одиозному депутату предложили место председателя оргкомитета публичных слушаний по бюджету. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте. «Почетный временный пост скандальному политику выдали с дальним прицелом. Организатор слушаний ведет мероприятие, но при этом лишен права задавать вопросы, в том числе весьма неудобные для администрации. Однако не учли того, что Насибуллин может устроить демарш через прокси — например, созвать на слушания знакомых общественников», — сообщает инсайдер. Насибуллин в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что возглавил оргкомитет. «Меня избрали большинством голосов, кандидатуру предложили в городском депфине», — сообщил депутат. Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин стал единственным политиком из Урая, которого пригласили на инаугурацию губернатора Тюменской области Александра Моора. Ни глава города, ни спикер гордумы на церемонию не попали.

В ХМАО власти Урая заигрывают с главным оппозиционером Леонардом Насибуллиным. Одиозному депутату предложили место председателя оргкомитета публичных слушаний по бюджету. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте. «Почетный временный пост скандальному политику выдали с дальним прицелом. Организатор слушаний ведет мероприятие, но при этом лишен права задавать вопросы, в том числе весьма неудобные для администрации. Однако не учли того, что Насибуллин может устроить демарш через прокси — например, созвать на слушания знакомых общественников», — сообщает инсайдер. Насибуллин в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что возглавил оргкомитет. «Меня избрали большинством голосов, кандидатуру предложили в городском депфине», — сообщил депутат. Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин стал единственным политиком из Урая, которого пригласили на инаугурацию губернатора Тюменской области Александра Моора. Ни глава города, ни спикер гордумы на церемонию не попали.