В ХМАО власти Урая заигрывают с главным оппозиционером Леонардом Насибуллиным. Одиозному депутату предложили место председателя оргкомитета публичных слушаний по бюджету. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте.
«Почетный временный пост скандальному политику выдали с дальним прицелом. Организатор слушаний ведет мероприятие, но при этом лишен права задавать вопросы, в том числе весьма неудобные для администрации. Однако не учли того, что Насибуллин может устроить демарш через прокси — например, созвать на слушания знакомых общественников», — сообщает инсайдер.
Насибуллин в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что возглавил оргкомитет. «Меня избрали большинством голосов, кандидатуру предложили в городском депфине», — сообщил депутат.
Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин стал единственным политиком из Урая, которого пригласили на инаугурацию губернатора Тюменской области Александра Моора. Ни глава города, ни спикер гордумы на церемонию не попали.
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