08 ноября 2023

Мэрия ХМАО доверила важный пост скандальному депутату-оппозиционеру. Инсайд

Власти Урая заигрывают с главным оппозиционером Насибуллиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , пустое кресло, курганская область, кресло, рабочее место депутата, кресло мэра
Одиозному депутату предложили место председателя оргкомитета публичных слушаний по бюджету Фото:

В ХМАО власти Урая заигрывают с главным оппозиционером Леонардом Насибуллиным. Одиозному депутату предложили место председателя оргкомитета публичных слушаний по бюджету. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте.

«Почетный временный пост скандальному политику выдали с дальним прицелом. Организатор слушаний ведет мероприятие, но при этом лишен права задавать вопросы, в том числе весьма неудобные для администрации. Однако не учли того, что Насибуллин может устроить демарш через прокси — например, созвать на слушания знакомых общественников», — сообщает инсайдер.

Насибуллин в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что возглавил оргкомитет. «Меня избрали большинством голосов, кандидатуру предложили в городском депфине», — сообщил депутат.

Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин стал единственным политиком из Урая, которого пригласили на инаугурацию губернатора Тюменской области Александра Моора. Ни глава города, ни спикер гордумы на церемонию не попали.

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В ХМАО власти Урая заигрывают с главным оппозиционером Леонардом Насибуллиным. Одиозному депутату предложили место председателя оргкомитета публичных слушаний по бюджету. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте. «Почетный временный пост скандальному политику выдали с дальним прицелом. Организатор слушаний ведет мероприятие, но при этом лишен права задавать вопросы, в том числе весьма неудобные для администрации. Однако не учли того, что Насибуллин может устроить демарш через прокси — например, созвать на слушания знакомых общественников», — сообщает инсайдер. Насибуллин в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что возглавил оргкомитет. «Меня избрали большинством голосов, кандидатуру предложили в городском депфине», — сообщил депутат. Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин стал единственным политиком из Урая, которого пригласили на инаугурацию губернатора Тюменской области Александра Моора. Ни глава города, ни спикер гордумы на церемонию не попали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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