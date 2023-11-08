08 ноября 2023

Следователи нагрянули с обысками в управление судебных приставов Нижневартовска. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Следователи проводят обыски в управлении службы судебных приставов Нижневартовска Фото:

СУ СКР по ХМАО проводит обыски в управлении Федеральной службы судебных приставов Нижневартовска. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и злоупотреблении служебным положением, которые вскрылись в ведомстве после прокурорской проверки.

«Следователи проводят обыски в управлении службы судебных приставов Нижневартовска. Силовики нагрянули в УФСCП после проверки прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, насколько мне известно, речь идет о халатности и злоупотреблении служебным положением», — сообщает инсайдер.

Источник агентства в силовых структурах ХМАО подтвердил информацию об обысках, но сообщил, что пока не в курсе, есть ли уголовное дело. В пресс-службе УФССП не ответили на звонок журналиста. В пресс-службы прокуратуры, УФССП и управления СКР по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

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СУ СКР по ХМАО проводит обыски в управлении Федеральной службы судебных приставов Нижневартовска. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и злоупотреблении служебным положением, которые вскрылись в ведомстве после прокурорской проверки. «Следователи проводят обыски в управлении службы судебных приставов Нижневартовска. Силовики нагрянули в УФСCП после проверки прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, насколько мне известно, речь идет о халатности и злоупотреблении служебным положением», — сообщает инсайдер. Источник агентства в силовых структурах ХМАО подтвердил информацию об обысках, но сообщил, что пока не в курсе, есть ли уголовное дело. В пресс-службе УФССП не ответили на звонок журналиста. В пресс-службы прокуратуры, УФССП и управления СКР по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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