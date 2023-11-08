Следователи нагрянули с обысками в управление судебных приставов Нижневартовска. Инсайд

09 ноября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Следователи проводят обыски в управлении службы судебных приставов Нижневартовска Фото: Владимир Андреев © URA.RU СУ СКР по ХМАО проводит обыски в управлении Федеральной службы судебных приставов Нижневартовска. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и злоупотреблении служебным положением, которые вскрылись в ведомстве после прокурорской проверки. «Следователи проводят обыски в управлении службы судебных приставов Нижневартовска. Силовики нагрянули в УФСCП после проверки прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, насколько мне известно, речь идет о халатности и злоупотреблении служебным положением», — сообщает инсайдер. Источник агентства в силовых структурах ХМАО подтвердил информацию об обысках, но сообщил, что пока не в курсе, есть ли уголовное дело. В пресс-службе УФССП не ответили на звонок журналиста. В пресс-службы прокуратуры, УФССП и управления СКР по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

СУ СКР по ХМАО проводит обыски в управлении Федеральной службы судебных приставов Нижневартовска. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и злоупотреблении служебным положением, которые вскрылись в ведомстве после прокурорской проверки. «Следователи проводят обыски в управлении службы судебных приставов Нижневартовска. Силовики нагрянули в УФСCП после проверки прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, насколько мне известно, речь идет о халатности и злоупотреблении служебным положением», — сообщает инсайдер. Источник агентства в силовых структурах ХМАО подтвердил информацию об обысках, но сообщил, что пока не в курсе, есть ли уголовное дело. В пресс-службе УФССП не ответили на звонок журналиста. В пресс-службы прокуратуры, УФССП и управления СКР по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.