Бастрыкин заступился за свердловчанку с диабетом

09 ноября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с невыдачей «расходников» женщине с диабетом Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в сложившейся ситуации с невыдачей расходных материалов жительнице Тугулыма (Свердловская область), страдающей сахарным диабетом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Женщине была имплантирована по программе госгарантий и по жизненным показаниям инсулиновая помпа. Однако расходные материалы к помпе пациентке не выдавались. «Жительницу поселка Тугулым, страдающую сахарным диабетом, не обеспечивают необходимыми медицинскими изделиями, несмотря на вступившее в законную силу решение суда. Женщина вынуждена приобретать их за свой счет. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Федеральная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи устанавливает, что финобеспечение терапевтического лечения сахарного диабета, включая заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии (инсулиновая помпа), осуществляется за счет субвенции из бюджета ТФОМС. Аналогичные положения включены и в территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи гражданам. Ранее URA.RU писало о том, что жительнице Екатеринбурга Наталья Масалкина с диабетом борется с минздравом за право получения инвалидности. Из-за отсутствия инвалидности женщина вынуждена треть своей зарплаты тратить на расходные материалы для пациентов с диабетом. Диагноз диабет 1-го типа Масалкиной поставили в 2006 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в сложившейся ситуации с невыдачей расходных материалов жительнице Тугулыма (Свердловская область), страдающей сахарным диабетом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Женщине была имплантирована по программе госгарантий и по жизненным показаниям инсулиновая помпа. Однако расходные материалы к помпе пациентке не выдавались. «Жительницу поселка Тугулым, страдающую сахарным диабетом, не обеспечивают необходимыми медицинскими изделиями, несмотря на вступившее в законную силу решение суда. Женщина вынуждена приобретать их за свой счет. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Федеральная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи устанавливает, что финобеспечение терапевтического лечения сахарного диабета, включая заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии (инсулиновая помпа), осуществляется за счет субвенции из бюджета ТФОМС. Аналогичные положения включены и в территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи гражданам. Ранее URA.RU писало о том, что жительнице Екатеринбурга Наталья Масалкина с диабетом борется с минздравом за право получения инвалидности. Из-за отсутствия инвалидности женщина вынуждена треть своей зарплаты тратить на расходные материалы для пациентов с диабетом. Диагноз диабет 1-го типа Масалкиной поставили в 2006 году.