Глава Сургута назначил своим помощником экс-мэра

09 ноября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Функционал помощника определит глава Сургута Андрей Филатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-глава поселения Ульт-Ягун Дмитрий Юматов перешел на работу в администрацию Сургута на должность помощника мэра Андрея Филатова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «Дмитрий Владимирович имеет высшее образование по специальности государственное и муниципальное управление, а также большой управленческий опыт. Более 10 лет был Главой сельского поселения Ульт-Ягун Сургутского района», — сообщили в мэрии. Там также подчеркнули, что функционал Юматова в статусе помощника определит сам глава города. «Помощники, как правило, занимаются разными направлениями. Чем именно будет заниматься Юматов, пока не скажем. Это решит глава города», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу главного юриста администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Она перешла в соседний муниципалитет из-за зарплаты и возможного карьерного роста.

Экс-глава поселения Ульт-Ягун Дмитрий Юматов перешел на работу в администрацию Сургута на должность помощника мэра Андрея Филатова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «Дмитрий Владимирович имеет высшее образование по специальности государственное и муниципальное управление, а также большой управленческий опыт. Более 10 лет был Главой сельского поселения Ульт-Ягун Сургутского района», — сообщили в мэрии. Там также подчеркнули, что функционал Юматова в статусе помощника определит сам глава города. «Помощники, как правило, занимаются разными направлениями. Чем именно будет заниматься Юматов, пока не скажем. Это решит глава города», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу главного юриста администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Она перешла в соседний муниципалитет из-за зарплаты и возможного карьерного роста.