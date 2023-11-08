08 ноября 2023

Глава Сургута назначил своим помощником экс-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Функционал помощника определит глава Сургута Андрей Филатов Фото:

Экс-глава поселения Ульт-Ягун Дмитрий Юматов перешел на работу в администрацию Сургута на должность помощника мэра Андрея Филатова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.

«Дмитрий Владимирович имеет высшее образование по специальности государственное и муниципальное управление, а также большой управленческий опыт. Более 10 лет был Главой сельского поселения Ульт-Ягун Сургутского района», — сообщили в мэрии.

Там также подчеркнули, что функционал Юматова в статусе помощника определит сам глава города. «Помощники, как правило, занимаются разными направлениями. Чем именно будет заниматься Юматов, пока не скажем. Это решит глава города», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу главного юриста администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Она перешла в соседний муниципалитет из-за зарплаты и возможного карьерного роста.

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Экс-глава поселения Ульт-Ягун Дмитрий Юматов перешел на работу в администрацию Сургута на должность помощника мэра Андрея Филатова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «Дмитрий Владимирович имеет высшее образование по специальности государственное и муниципальное управление, а также большой управленческий опыт. Более 10 лет был Главой сельского поселения Ульт-Ягун Сургутского района», — сообщили в мэрии. Там также подчеркнули, что функционал Юматова в статусе помощника определит сам глава города. «Помощники, как правило, занимаются разными направлениями. Чем именно будет заниматься Юматов, пока не скажем. Это решит глава города», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу главного юриста администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Она перешла в соседний муниципалитет из-за зарплаты и возможного карьерного роста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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