Глава Сургута назначил своим помощником экс-мэра

Экс-глава поселения Ульт-Ягун Дмитрий Юматов перешел на работу в администрацию Сургута на должность помощника мэра Андрея Филатова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.
«Дмитрий Владимирович имеет высшее образование по специальности государственное и муниципальное управление, а также большой управленческий опыт. Более 10 лет был Главой сельского поселения Ульт-Ягун Сургутского района», — сообщили в мэрии.
Там также подчеркнули, что функционал Юматова в статусе помощника определит сам глава города. «Помощники, как правило, занимаются разными направлениями. Чем именно будет заниматься Юматов, пока не скажем. Это решит глава города», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу главного юриста администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Она перешла в соседний муниципалитет из-за зарплаты и возможного карьерного роста.
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