Племянник Кадырова стал героем Чечни

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Хамзат Кадыров стал обладателем звания «Героя Чеченской Республики», заявил Ахмед Дудаев Фото:

Племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова и его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову было присвоено звание «Герой Чеченской Республики». Об этом рассказал министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«От всей души поздравляю …Хамзата Кадырова с присвоением звания „Герой Чеченской Республики“!» — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что награда была вручена самим Рамзаном Кадыровым, который также выразил свои поздравления. Дудаев описал Хамзата Кадырова как человека, следующего принципам ислама, а также отметил его профессионализм и готовность служить народу.

Дети главы ЧР Рамзана Кадырова, включая Ахмата, Эли и Адама, также были награждены орденом «Даймехкан Сий». По словам Дудаева, их отличают знание религии, усердие в учебе, спортивные достижения и общественная активность.

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Племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова и его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову было присвоено звание «Герой Чеченской Республики». Об этом рассказал министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «От всей души поздравляю …Хамзата Кадырова с присвоением звания „Герой Чеченской Республики“!» — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что награда была вручена самим Рамзаном Кадыровым, который также выразил свои поздравления. Дудаев описал Хамзата Кадырова как человека, следующего принципам ислама, а также отметил его профессионализм и готовность служить народу. Дети главы ЧР Рамзана Кадырова, включая Ахмата, Эли и Адама, также были награждены орденом «Даймехкан Сий». По словам Дудаева, их отличают знание религии, усердие в учебе, спортивные достижения и общественная активность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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