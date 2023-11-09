Племянник Кадырова стал героем Чечни

09 ноября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Хамзат Кадыров стал обладателем звания «Героя Чеченской Республики», заявил Ахмед Дудаев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова и его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову было присвоено звание «Герой Чеченской Республики». Об этом рассказал министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «От всей души поздравляю …Хамзата Кадырова с присвоением звания „Герой Чеченской Республики“!» — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что награда была вручена самим Рамзаном Кадыровым, который также выразил свои поздравления. Дудаев описал Хамзата Кадырова как человека, следующего принципам ислама, а также отметил его профессионализм и готовность служить народу. Дети главы ЧР Рамзана Кадырова, включая Ахмата, Эли и Адама, также были награждены орденом «Даймехкан Сий». По словам Дудаева, их отличают знание религии, усердие в учебе, спортивные достижения и общественная активность.

Племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова и его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову было присвоено звание «Герой Чеченской Республики». Об этом рассказал министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «От всей души поздравляю …Хамзата Кадырова с присвоением звания „Герой Чеченской Республики“!» — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что награда была вручена самим Рамзаном Кадыровым, который также выразил свои поздравления. Дудаев описал Хамзата Кадырова как человека, следующего принципам ислама, а также отметил его профессионализм и готовность служить народу. Дети главы ЧР Рамзана Кадырова, включая Ахмата, Эли и Адама, также были награждены орденом «Даймехкан Сий». По словам Дудаева, их отличают знание религии, усердие в учебе, спортивные достижения и общественная активность.