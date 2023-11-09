Участники обсудили экономическое развитие страны и региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске открылся «Русский экономический форум» (РЭФ). Главным событием первого дня РЭФ стала пленарная дискуссия. Об этом заявили в пресс-службе правительства области.

«Южный Урал всегда умел работать. В отличие от других регионов у нас нет ни капли нефти и газа. И все, чего мы добиваемся, это результат нашего упорного труда», — заявил в ходе дискуссии замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

В пресс-службе области отметили, что главным событием первого дня Русского экономического форума стала пленарная дискуссия. Участники обсудили экономическое развитие Челябинской области, обозначили основные приоритеты региона, рассмотрели вопросы взаимодействия власти и бизнеса.

Куцевляк сообщил, что на сегодняшний день и темпы индекса промышленного производства в регионе свыше 110%, в обработке — свыше 112%. По итогам года ожидается рост валового регионального порядка 7-8%.

Депутат Госдумы Владимир Павлов рассказал о законопроекте, который касается поддержки креативных индустрий, где высокая степень добавленной стоимости. Речь шла о развитии российской киноиндустрии и IT-продуктов.

Участники РЭФ отмечают, что форум посвящен масштабным вопросам развития суверенитета страны. Президент РФ Владимир Путин сформулировал магистральную идею развития России — быть государством с гарантированным суверенитетом — одним из мировых лидеров экономического, технологического, социального развития.

Организаторами форума выступили правительство Челябинской области, Комиссия Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата РФ и Всемирный Русский Народный Собор. Мероприятие будет проходить в Челябинске с 9 по 11 ноября 2023 года.

В Челябинске 9 ноября также состоялось заседание национальной части форума глав регионов государств-членов ШОС. Открыл заседание полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.