09 ноября 2023

Песков предостерег от повторения диверсии, произошедшей на «Северных потоках»

Песков назвал заявления США об «Арктик СПГ — 2» посягательством на важный объект
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков предупредил о возможном уничтожении американцами ООО «Арктик СПГ — 2» Фото:

Важно внимательно отнестись к планам США по подрыву «Арктик СПГ — 2» после диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений США о желании уничтожить проект.

«Расценивать нужно через призму, наверное, слов президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат „Северный поток“, „Северный поток — 2“. Через какое-то время „Северные потоки“ были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», — передает телеканал «Россия-1» заявление Пескова.

Ранее Песков назвал фейком информацию американской газеты The New York Times о том, что к терактам на «Северных потоках» имеют отношение «проукраинские группировки». До этого лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял о причастности США к произошедшему.

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Важно внимательно отнестись к планам США по подрыву «Арктик СПГ — 2» после диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений США о желании уничтожить проект. «Расценивать нужно через призму, наверное, слов президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат „Северный поток“, „Северный поток — 2“. Через какое-то время „Северные потоки“ были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», — передает телеканал «Россия-1» заявление Пескова. Ранее Песков назвал фейком информацию американской газеты The New York Times о том, что к терактам на «Северных потоках» имеют отношение «проукраинские группировки». До этого лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял о причастности США к произошедшему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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