09 ноября 2023

Израиль начал использовать новую тактику против туннелей ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
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Израильские военные применяют новые методы борьбы с туннелями палестинского движения ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные Израиля приступили к применению новых методов борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения ХАМАС во время операции в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«Армия обороны Израиля начала пользоваться новыми системами для того, чтобы бороться и сражаться с теми, кто находится в туннелях, и для уничтожения туннелей. Это будет совершенствоваться в ближайшие дни. Все наши силы стараются найти новые решения для выполнения поставленных задач, и им это удается», — передают слова министра обороны журналисты ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала бороться с движением ХАМАС в туннелях сектора Газа. Они сейчас считаются основной целью для Израиля. Общая протяженность туннелей составляет 500 километров. Там расположено несколько заводов с подземными бункерами, узкими коридорами и убежищами, передает MK.RU. Их строили с учетом того, что даже во время ядерного взрыва производства продолжат работать под землей.

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Военные Израиля приступили к применению новых методов борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения ХАМАС во время операции в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. «Армия обороны Израиля начала пользоваться новыми системами для того, чтобы бороться и сражаться с теми, кто находится в туннелях, и для уничтожения туннелей. Это будет совершенствоваться в ближайшие дни. Все наши силы стараются найти новые решения для выполнения поставленных задач, и им это удается», — передают слова министра обороны журналисты ТАСС. Ранее URA.RU писало, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала бороться с движением ХАМАС в туннелях сектора Газа. Они сейчас считаются основной целью для Израиля. Общая протяженность туннелей составляет 500 километров. Там расположено несколько заводов с подземными бункерами, узкими коридорами и убежищами, передает MK.RU. Их строили с учетом того, что даже во время ядерного взрыва производства продолжат работать под землей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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