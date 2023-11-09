09 ноября 2023

В регионах РФ резко снизилась скорость мобильного интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, телефон, мобильный интернет, мобильный, мобильный телефон, руки с телефоном
Эксперты заметили снижение скорости мобильного интернета в регионах России Фото:

В российских регионах снизилась скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Такой вывод сделало с помощью специальных замеров агентство TelecomDaily.

«За год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с. При этом в регионах, напротив, наблюдается спад — за пределами столицы скорость интернета снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с», — передают «Известия» данные исследований TelecomDaily.

По данным Минцифры, в Москве скорость мобильного интернета выросла, так как здесь находится основной рынок для крупнейших операторов сотовой связи. Кроме того, в столице сосредоточена большая часть всего оборудования. Однако, в ведомстве отметили, что скорость интернета в России находится на стабильном уровне.

Ранее эксперты отметили подорожание услуг сотовой связи в России. При этом регионами с самой доступной связью оказались Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Магаданская и Сахалинская области. Дороже всего по итогам мобильная связь обходилась потребителям в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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В российских регионах снизилась скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Такой вывод сделало с помощью специальных замеров агентство TelecomDaily. «За год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с. При этом в регионах, напротив, наблюдается спад — за пределами столицы скорость интернета снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с», — передают «Известия» данные исследований TelecomDaily. По данным Минцифры, в Москве скорость мобильного интернета выросла, так как здесь находится основной рынок для крупнейших операторов сотовой связи. Кроме того, в столице сосредоточена большая часть всего оборудования. Однако, в ведомстве отметили, что скорость интернета в России находится на стабильном уровне. Ранее эксперты отметили подорожание услуг сотовой связи в России. При этом регионами с самой доступной связью оказались Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Магаданская и Сахалинская области. Дороже всего по итогам мобильная связь обходилась потребителям в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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