В регионах РФ резко снизилась скорость мобильного интернета

10 ноября 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Эксперты заметили снижение скорости мобильного интернета в регионах России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В российских регионах снизилась скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Такой вывод сделало с помощью специальных замеров агентство TelecomDaily. «За год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с. При этом в регионах, напротив, наблюдается спад — за пределами столицы скорость интернета снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с», — передают «Известия» данные исследований TelecomDaily. По данным Минцифры, в Москве скорость мобильного интернета выросла, так как здесь находится основной рынок для крупнейших операторов сотовой связи. Кроме того, в столице сосредоточена большая часть всего оборудования. Однако, в ведомстве отметили, что скорость интернета в России находится на стабильном уровне. Ранее эксперты отметили подорожание услуг сотовой связи в России. При этом регионами с самой доступной связью оказались Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Магаданская и Сахалинская области. Дороже всего по итогам мобильная связь обходилась потребителям в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

В российских регионах снизилась скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Такой вывод сделало с помощью специальных замеров агентство TelecomDaily. «За год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с. При этом в регионах, напротив, наблюдается спад — за пределами столицы скорость интернета снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с», — передают «Известия» данные исследований TelecomDaily. По данным Минцифры, в Москве скорость мобильного интернета выросла, так как здесь находится основной рынок для крупнейших операторов сотовой связи. Кроме того, в столице сосредоточена большая часть всего оборудования. Однако, в ведомстве отметили, что скорость интернета в России находится на стабильном уровне. Ранее эксперты отметили подорожание услуг сотовой связи в России. При этом регионами с самой доступной связью оказались Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Магаданская и Сахалинская области. Дороже всего по итогам мобильная связь обходилась потребителям в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.