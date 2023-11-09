09 ноября 2023

МВФ: расширение конфликта на Ближнем Востоке приведет к резкому росту цен на нефть

МВФ: расширение конфликта на Ближнем Востоке увеличит цену на нефть
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Эксперты прогнозируют рост цен на нефть из-за обострения конфликта в Газе Фото:

Эскалация палестино-израильского конфликта и его переход на региональный уровень может привести к резкому росту цен на нефть. Об этом заявила первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«Если произойдет расширение палестино-израильского противостояния в более крупный региональный конфликт, мы можем увидеть резкое повышение нефтяных цен. Они затем повлияют на общую инфляцию в условиях, когда темпы роста цен остаются высокими», — передает РИА «Новости» высказывание Гопинат, которое она сделала на исследовательской конференции в МВФ.

Ранее на торгах в начале октября цена нефти эталонной марки Brent поднималась сразу на 5% и достигала 89 долларов за баррель. Котировки резко выросли на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может привести к перебоям с поставками энергоресурсов на глобальный рынок. При этом, как отмечают эксперты, сегодня в мире и без того наблюдается нехватка сырья, поскольку Россия и другие страны альянса ОПЕК+ продолжают сокращать добычу и экспорт углеводородов, передает RT.

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Эскалация палестино-израильского конфликта и его переход на региональный уровень может привести к резкому росту цен на нефть. Об этом заявила первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. «Если произойдет расширение палестино-израильского противостояния в более крупный региональный конфликт, мы можем увидеть резкое повышение нефтяных цен. Они затем повлияют на общую инфляцию в условиях, когда темпы роста цен остаются высокими», — передает РИА «Новости» высказывание Гопинат, которое она сделала на исследовательской конференции в МВФ. Ранее на торгах в начале октября цена нефти эталонной марки Brent поднималась сразу на 5% и достигала 89 долларов за баррель. Котировки резко выросли на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может привести к перебоям с поставками энергоресурсов на глобальный рынок. При этом, как отмечают эксперты, сегодня в мире и без того наблюдается нехватка сырья, поскольку Россия и другие страны альянса ОПЕК+ продолжают сокращать добычу и экспорт углеводородов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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