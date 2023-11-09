09 ноября 2023

Управление строительства Пермской ГРЭС требует 200 млн с «Метафракс Кемикалс»

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Пермскому производителю метанола предъявили многомиллионный иск Фото:

Управление строительства Пермской ГРЭС предъявило иск на 211 млн рублей компании «Метафракс Кемикалс», которая является единственным предприятием в России по производству метанола. Информация об этом опубликована в судебном документе.

«ООО „Управление строительства Пермской ГРЭС“ из Добрянки взыскивает 211 млн 64 тысячи рублей с АО „Метафракс Кемикалс“ (Губаха). Иск связан с ненадлежащим исполнением обязательств по договору со стороны ответчика», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.

Судебное заседание было назначено на 9 ноября. На сайте арбитражного суда пока не опубликованы результаты разбирательства. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС», чтобы выяснить причины судебного иска к АО «Метафракс Кемикалс». Ответ ожидается.

Ранее арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на имущество акционерного общества «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия.

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Управление строительства Пермской ГРЭС предъявило иск на 211 млн рублей компании «Метафракс Кемикалс», которая является единственным предприятием в России по производству метанола. Информация об этом опубликована в судебном документе. «ООО „Управление строительства Пермской ГРЭС“ из Добрянки взыскивает 211 млн 64 тысячи рублей с АО „Метафракс Кемикалс“ (Губаха). Иск связан с ненадлежащим исполнением обязательств по договору со стороны ответчика», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. Судебное заседание было назначено на 9 ноября. На сайте арбитражного суда пока не опубликованы результаты разбирательства. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС», чтобы выяснить причины судебного иска к АО «Метафракс Кемикалс». Ответ ожидается. Ранее арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на имущество акционерного общества «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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