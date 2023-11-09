Управление строительства Пермской ГРЭС требует 200 млн с «Метафракс Кемикалс»

Управление строительства Пермской ГРЭС предъявило иск на 211 млн рублей компании «Метафракс Кемикалс», которая является единственным предприятием в России по производству метанола. Информация об этом опубликована в судебном документе.
«ООО „Управление строительства Пермской ГРЭС“ из Добрянки взыскивает 211 млн 64 тысячи рублей с АО „Метафракс Кемикалс“ (Губаха). Иск связан с ненадлежащим исполнением обязательств по договору со стороны ответчика», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.
Судебное заседание было назначено на 9 ноября. На сайте арбитражного суда пока не опубликованы результаты разбирательства. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС», чтобы выяснить причины судебного иска к АО «Метафракс Кемикалс». Ответ ожидается.
Ранее арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на имущество акционерного общества «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия.
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