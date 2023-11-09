Управление строительства Пермской ГРЭС требует 200 млн с «Метафракс Кемикалс»

10 ноября 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Пермскому производителю метанола предъявили многомиллионный иск Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Управление строительства Пермской ГРЭС предъявило иск на 211 млн рублей компании «Метафракс Кемикалс», которая является единственным предприятием в России по производству метанола. Информация об этом опубликована в судебном документе. «ООО „Управление строительства Пермской ГРЭС“ из Добрянки взыскивает 211 млн 64 тысячи рублей с АО „Метафракс Кемикалс“ (Губаха). Иск связан с ненадлежащим исполнением обязательств по договору со стороны ответчика», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. Судебное заседание было назначено на 9 ноября. На сайте арбитражного суда пока не опубликованы результаты разбирательства. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС», чтобы выяснить причины судебного иска к АО «Метафракс Кемикалс». Ответ ожидается. Ранее арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на имущество акционерного общества «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия.

Управление строительства Пермской ГРЭС предъявило иск на 211 млн рублей компании «Метафракс Кемикалс», которая является единственным предприятием в России по производству метанола. Информация об этом опубликована в судебном документе. «ООО „Управление строительства Пермской ГРЭС“ из Добрянки взыскивает 211 млн 64 тысячи рублей с АО „Метафракс Кемикалс“ (Губаха). Иск связан с ненадлежащим исполнением обязательств по договору со стороны ответчика», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. Судебное заседание было назначено на 9 ноября. На сайте арбитражного суда пока не опубликованы результаты разбирательства. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС», чтобы выяснить причины судебного иска к АО «Метафракс Кемикалс». Ответ ожидается. Ранее арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на имущество акционерного общества «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия.