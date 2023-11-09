09 ноября 2023

В ДНР задержали украинца, подозреваемого в покушении на директора предприятия в Мариуполе

ФСБ задержала украинца, готовившего теракт в ДНР против директора предприятия
© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Челябинск, фсб, празднование 9 мая
Задержанный, находясь за границей, организовал покушение Фото:

Силовики Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали украинца. Его подозревают в организации заказного убийства директора одного из производственных объединений Мариуполя.

«УФСБ России по ДНР провело задержание гражданина Украины. Он подозревается в организации покушения на директора одного из ПО Мариуполя», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию УФСБ.

Оперативные мероприятия сотрудников ФСБ смогли предотвратить убийство руководителя. Заказчик покушения был задержан правоохранителями после приезда на территорию ДНР.

В Луганске ранее погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.

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Силовики Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали украинца. Его подозревают в организации заказного убийства директора одного из производственных объединений Мариуполя. «УФСБ России по ДНР провело задержание гражданина Украины. Он подозревается в организации покушения на директора одного из ПО Мариуполя», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию УФСБ. Оперативные мероприятия сотрудников ФСБ смогли предотвратить убийство руководителя. Заказчик покушения был задержан правоохранителями после приезда на территорию ДНР. В Луганске ранее погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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