В ДНР задержали украинца, подозреваемого в покушении на директора предприятия в Мариуполе

Силовики Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали украинца. Его подозревают в организации заказного убийства директора одного из производственных объединений Мариуполя.
«УФСБ России по ДНР провело задержание гражданина Украины. Он подозревается в организации покушения на директора одного из ПО Мариуполя», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию УФСБ.
Оперативные мероприятия сотрудников ФСБ смогли предотвратить убийство руководителя. Заказчик покушения был задержан правоохранителями после приезда на территорию ДНР.
В Луганске ранее погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.
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