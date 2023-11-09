В ДНР задержали украинца, подозреваемого в покушении на директора предприятия в Мариуполе

ФСБ задержала украинца, готовившего теракт в ДНР против директора предприятия

10 ноября 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Задержанный, находясь за границей, организовал покушение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали украинца. Его подозревают в организации заказного убийства директора одного из производственных объединений Мариуполя. «УФСБ России по ДНР провело задержание гражданина Украины. Он подозревается в организации покушения на директора одного из ПО Мариуполя», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию УФСБ. Оперативные мероприятия сотрудников ФСБ смогли предотвратить убийство руководителя. Заказчик покушения был задержан правоохранителями после приезда на территорию ДНР. В Луганске ранее погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.

Силовики Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали украинца. Его подозревают в организации заказного убийства директора одного из производственных объединений Мариуполя. «УФСБ России по ДНР провело задержание гражданина Украины. Он подозревается в организации покушения на директора одного из ПО Мариуполя», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию УФСБ. Оперативные мероприятия сотрудников ФСБ смогли предотвратить убийство руководителя. Заказчик покушения был задержан правоохранителями после приезда на территорию ДНР. В Луганске ранее погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.