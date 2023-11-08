В ЛНР после второго покушения погиб один из создателей народного ополчения

Создатель народного ополчения ЛНР Филипоненко погиб в результате взрыва
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На Михаила Филипоненко уже совершали покушение в феврале 2022 года Фото:

В Луганске погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров. Первое покушение на Филипоненко было совершено еще в феврале 2022 года.

«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал Юрий Юров в своем telegram-канале. По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле, передает «Украина.ру».

Ранее на Филипоненко уже совершали покушение. 21 февраля 2022 года его автомобиль взорвали рядом со зданием представительства ЛНР в СЦКК. В результате пострадал водитель депутата.

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В Луганске погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров. Первое покушение на Филипоненко было совершено еще в феврале 2022 года. «Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал Юрий Юров в своем telegram-канале. По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле, передает «Украина.ру». Ранее на Филипоненко уже совершали покушение. 21 февраля 2022 года его автомобиль взорвали рядом со зданием представительства ЛНР в СЦКК. В результате пострадал водитель депутата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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