В ЛНР после второго покушения погиб один из создателей народного ополчения

Создатель народного ополчения ЛНР Филипоненко погиб в результате взрыва

08 ноября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

На Михаила Филипоненко уже совершали покушение в феврале 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Луганске погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров. Первое покушение на Филипоненко было совершено еще в феврале 2022 года. «Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал Юрий Юров в своем telegram-канале . По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле, передает «Украина.ру». Ранее на Филипоненко уже совершали покушение. 21 февраля 2022 года его автомобиль взорвали рядом со зданием представительства ЛНР в СЦКК. В результате пострадал водитель депутата.

В Луганске погиб один из создателей народного ополчения ЛНР депутат народного совета и бывший начальник управления народной милиции республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров. Первое покушение на Филипоненко было совершено еще в феврале 2022 года. «Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал Юрий Юров в своем telegram-канале. По словам сына погибшего депутата, Филипоненко был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле, передает «Украина.ру». Ранее на Филипоненко уже совершали покушение. 21 февраля 2022 года его автомобиль взорвали рядом со зданием представительства ЛНР в СЦКК. В результате пострадал водитель депутата.