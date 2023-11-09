09 ноября 2023

Экс-глава депспорта ХМАО пытается спасти карьеру в противостоянии с прокуратурой

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание координационного совета по спорту в связи со скандалом спортивной общественности города и управлением физической культуры и спорта Сургут, артамонов сергей
Сергей Артамонов обжаловал решение суда Фото:

Экс-директор департамента спорта ХМАО Сергей Артамонов пытается спасти карьеру в противостоянии с окружной прокуратурой, которая потребовала изменить запись в трудовой и уволить чиновника по статье «утрата доверия». Он проиграл суд, но теперь пытается оспорить решение первой инстанции. Иначе чиновнику придется уволиться с новой работы в мэрии Сургутского района, потому что он попадет в черный список госслужащих, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте.

«Экс-директор департамента спорта ХМАО Артамонов пытается спасти карьеру в противостоянии с окружным прокурором Ботвинкиным. Прокуратура ХМАО подала на Артамонова в суд и потребовала изменить запись в трудовой и уволить чиновника по статье „утрата доверия“. Артамонов теперь пытается оспорить это решение в апелляции. В противном случае ему придется уволиться с новой работы в мэрии Сургутского, потому что он попадет в черный список госслужащих, которым нельзя работать в органах власти», — сообщает инсайдер.

На сайте суда появились данные о частичном обжаловании дела Артамоновым. Чиновник уволился по собственному желанию из югорского правительства после громкого скандала — он трудоустроил в подведомственную гостиницу «На семи холмах» свою жену. Уволившись, он возглавил управление физкультуры, спорта и туризма в Сургутском районе.

Артамонов не ответил на звонок журналиста агентства. В прокуратуре пообещали раскрыть подробности позже.

Ранее URA.RU писало о том, что Артамонов вышел на работу в мэрию Сургутского района. По слухам, глава муниципалитета Андрей Трубецкой пошел навстречу опальному чиновнику, чтобы тот смог доработать до северной пенсии.

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Экс-директор департамента спорта ХМАО Сергей Артамонов пытается спасти карьеру в противостоянии с окружной прокуратурой, которая потребовала изменить запись в трудовой и уволить чиновника по статье «утрата доверия». Он проиграл суд, но теперь пытается оспорить решение первой инстанции. Иначе чиновнику придется уволиться с новой работы в мэрии Сургутского района, потому что он попадет в черный список госслужащих, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте. «Экс-директор департамента спорта ХМАО Артамонов пытается спасти карьеру в противостоянии с окружным прокурором Ботвинкиным. Прокуратура ХМАО подала на Артамонова в суд и потребовала изменить запись в трудовой и уволить чиновника по статье „утрата доверия“. Артамонов теперь пытается оспорить это решение в апелляции. В противном случае ему придется уволиться с новой работы в мэрии Сургутского, потому что он попадет в черный список госслужащих, которым нельзя работать в органах власти», — сообщает инсайдер. На сайте суда появились данные о частичном обжаловании дела Артамоновым. Чиновник уволился по собственному желанию из югорского правительства после громкого скандала — он трудоустроил в подведомственную гостиницу «На семи холмах» свою жену. Уволившись, он возглавил управление физкультуры, спорта и туризма в Сургутском районе. Артамонов не ответил на звонок журналиста агентства. В прокуратуре пообещали раскрыть подробности позже. Ранее URA.RU писало о том, что Артамонов вышел на работу в мэрию Сургутского района. По слухам, глава муниципалитета Андрей Трубецкой пошел навстречу опальному чиновнику, чтобы тот смог доработать до северной пенсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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