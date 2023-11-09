Экс-глава депспорта ХМАО пытается спасти карьеру в противостоянии с прокуратурой

Сергей Артамонов обжаловал решение суда Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Экс-директор департамента спорта ХМАО Сергей Артамонов пытается спасти карьеру в противостоянии с окружной прокуратурой, которая потребовала изменить запись в трудовой и уволить чиновника по статье «утрата доверия». Он проиграл суд, но теперь пытается оспорить решение первой инстанции. Иначе чиновнику придется уволиться с новой работы в мэрии Сургутского района, потому что он попадет в черный список госслужащих, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте.

«Экс-директор департамента спорта ХМАО Артамонов пытается спасти карьеру в противостоянии с окружным прокурором Ботвинкиным. Прокуратура ХМАО подала на Артамонова в суд и потребовала изменить запись в трудовой и уволить чиновника по статье „утрата доверия“. Артамонов теперь пытается оспорить это решение в апелляции. В противном случае ему придется уволиться с новой работы в мэрии Сургутского, потому что он попадет в черный список госслужащих, которым нельзя работать в органах власти», — сообщает инсайдер.

На сайте суда появились данные о частичном обжаловании дела Артамоновым. Чиновник уволился по собственному желанию из югорского правительства после громкого скандала — он трудоустроил в подведомственную гостиницу «На семи холмах» свою жену. Уволившись, он возглавил управление физкультуры, спорта и туризма в Сургутском районе.

Артамонов не ответил на звонок журналиста агентства. В прокуратуре пообещали раскрыть подробности позже.

Ранее URA.RU писало о том, что Артамонов вышел на работу в мэрию Сургутского района. По слухам, глава муниципалитета Андрей Трубецкой пошел навстречу опальному чиновнику, чтобы тот смог доработать до северной пенсии.