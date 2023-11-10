Судебные приставы искали мужчину в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области, который уклонялся от уплаты алиментов. Однако должника нашли, арестовали и забрали у него машину Renault Sandero. Об этом URA.RU сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.
«Отец не принимал никакого участия в воспитании и содержании ребенка. Должник проживал в Ханты-Мансийском автономном округе, уклонялся от уплаты алиментов. Накопил задолженность порядка 800 тысяч рублей. Затем сменил место жительства, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск», — рассказали в пресс-службе.
Позже мужчину нашли, арестовали у него автомобиль и отправили его под арест на 10 суток. «В отношении автомобиля составлен акт описи и ареста имущества, после передан на ответственное хранение специализированной организации. В отношении должника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», — сообщили в свердловском ГУФССП.
Ранее судебные приставы забрали Audi Q8 у екатеринбуржца, который уклонялся от уплаты алиментов. За все время он задолжал 680 тысяч рублей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.