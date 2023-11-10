Приставы нашли свердловчанина, который прятался по России от долгов. Видео

Судебные приставы отобрали машину у свердловчанина, который прятался от долгов

10 ноября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Приставы нашли должника и арестовали на 10 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы искали мужчину в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области, который уклонялся от уплаты алиментов. Однако должника нашли, арестовали и забрали у него машину Renault Sandero. Об этом URA.RU сообщили в ГУФССП России по Свердловской области. «Отец не принимал никакого участия в воспитании и содержании ребенка. Должник проживал в Ханты-Мансийском автономном округе, уклонялся от уплаты алиментов. Накопил задолженность порядка 800 тысяч рублей. Затем сменил место жительства, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск», — рассказали в пресс-службе. Позже мужчину нашли, арестовали у него автомобиль и отправили его под арест на 10 суток. «В отношении автомобиля составлен акт описи и ареста имущества, после передан на ответственное хранение специализированной организации. В отношении должника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», — сообщили в свердловском ГУФССП. Ранее судебные приставы забрали Audi Q8 у екатеринбуржца, который уклонялся от уплаты алиментов. За все время он задолжал 680 тысяч рублей.

Судебные приставы искали мужчину в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области, который уклонялся от уплаты алиментов. Однако должника нашли, арестовали и забрали у него машину Renault Sandero. Об этом URA.RU сообщили в ГУФССП России по Свердловской области. «Отец не принимал никакого участия в воспитании и содержании ребенка. Должник проживал в Ханты-Мансийском автономном округе, уклонялся от уплаты алиментов. Накопил задолженность порядка 800 тысяч рублей. Затем сменил место жительства, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск», — рассказали в пресс-службе. Позже мужчину нашли, арестовали у него автомобиль и отправили его под арест на 10 суток. «В отношении автомобиля составлен акт описи и ареста имущества, после передан на ответственное хранение специализированной организации. В отношении должника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», — сообщили в свердловском ГУФССП. Ранее судебные приставы забрали Audi Q8 у екатеринбуржца, который уклонялся от уплаты алиментов. За все время он задолжал 680 тысяч рублей.