Челябинские силовики вскрыли махинации в медцентрах, где обманывали пенсионеров

10 ноября 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Челябинская полиция расследует мошенничество в двух частных медцентрах Фото: Александр Елизаров © URA.RU Челябинские полицейские работают над раскрытием мошенничества в медцентарх «Южный Урал» и «Моя клиника». У силовиков есть основания полагать, что компании наживались на обмане пенсионеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, сейчас устанавливается круг потерпевших. «Уголовное дело возбуждено главным следственным управлением полицейского главка. Опрашиваются потерпевшие. Есть основания полагать, что их будет большое количество», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным URA.RU, в клиниках пациентам предлагали пройти диагностику, на которой им ставили серьезные заболевания. После начиналось «окучивание» клиентов. Им предлагали лечение в кредит. Испуганные пенсионеры и их родственники соглашались на условия. В итоге они оставляли в медцентрах за лечение несуществующей болезни сотни тысяч рублей. По данным сервиса СБИС, медцентры принадлежат Сердару Оразову и Вячеславу Курочкину. За прошлый год в сумме они заработали около 5,5 млн рублей. URA.RU пыталось связаться с медицинскими центрами. Там на звонок нет ответили. Как сообщил URA.RU источник знакомый с делом, такие циничные преступления стали не редкостью. Мошенники наживаются на людях старшего возраста, вводя их в заблуждение. В случае мошенничества в коммерческой деятельности, подозреваемые зачастую пытаются перевести все в гражданско-правовые отношения, чтобы после заявить о давлении на бизнес. Не исключено, что и в случае с «Южным Уралом» и «Моей клиникой» обвиняемые будут пытаться сделать то же самое. Ранее челябинские полицейские уже отрабатывали похожую ситуацию, сложившуюся в медцентре «Эстетико». Там также обманом выманивали у стариков деньги. Тогда в ситуацию вмешался председатель СКР Александр Бастрыкин. Ход проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинские полицейские работают над раскрытием мошенничества в медцентарх «Южный Урал» и «Моя клиника». У силовиков есть основания полагать, что компании наживались на обмане пенсионеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, сейчас устанавливается круг потерпевших. «Уголовное дело возбуждено главным следственным управлением полицейского главка. Опрашиваются потерпевшие. Есть основания полагать, что их будет большое количество», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным URA.RU, в клиниках пациентам предлагали пройти диагностику, на которой им ставили серьезные заболевания. После начиналось «окучивание» клиентов. Им предлагали лечение в кредит. Испуганные пенсионеры и их родственники соглашались на условия. В итоге они оставляли в медцентрах за лечение несуществующей болезни сотни тысяч рублей. По данным сервиса СБИС, медцентры принадлежат Сердару Оразову и Вячеславу Курочкину. За прошлый год в сумме они заработали около 5,5 млн рублей. URA.RU пыталось связаться с медицинскими центрами. Там на звонок нет ответили. Как сообщил URA.RU источник знакомый с делом, такие циничные преступления стали не редкостью. Мошенники наживаются на людях старшего возраста, вводя их в заблуждение. В случае мошенничества в коммерческой деятельности, подозреваемые зачастую пытаются перевести все в гражданско-правовые отношения, чтобы после заявить о давлении на бизнес. Не исключено, что и в случае с «Южным Уралом» и «Моей клиникой» обвиняемые будут пытаться сделать то же самое. Ранее челябинские полицейские уже отрабатывали похожую ситуацию, сложившуюся в медцентре «Эстетико». Там также обманом выманивали у стариков деньги. Тогда в ситуацию вмешался председатель СКР Александр Бастрыкин. Ход проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.