Пермская галерея показала найденные в здании собора тайные росписи. Фото

10 ноября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В Спасо-Преображенском соборе обнаруживаются новые находки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В здании Спасо-Преображенского собора, где раньше работала Пермская галерея, началось обследование помещений. Ранее рабочие нашли скрытый проем и лестницу. Когда ее расчистили, то обнаружили на стенах старые росписи. «В нише горнего места, к которой ведет лестница, обнаружены росписи с изображением херувимов и Богоматери. Обследование собора продолжается, по итогам экспертизы проекта реставрации здания будет ясно, возможно ли восстановить горнее место и росписи в первоначальном виде», — пишут сотрудники галереи в Telegram. О находке старинной живописи в виде голов херувимов с крыльями рассказывал гендиректор ООО «Вайт Хилл» Алексей Макаев, чья компания занимается реконструкцией храма. Но фото не публиковалось. Ранее сообщалось, что рабочие вскрыли кирпичную кладку в одной из стен и обнаружили сводчатый дверной проем, через который до 1931 года ходили певчие на хоры, располагавшиеся на балконе второго этажа. При переоборудовании здания под нужды галереи проем и лестница заложили кирпичом. При расчистке лестницы были найдены кирпичи 19 века. Окончательно галерея должна покинуть собор до 1 декабря. Сейчас идет процесс переезда. Старинная роспись была заложена при реконструкции собора Пермская галерея в ТГ https://t.me/permartmuseum

В здании Спасо-Преображенского собора, где раньше работала Пермская галерея, началось обследование помещений. Ранее рабочие нашли скрытый проем и лестницу. Когда ее расчистили, то обнаружили на стенах старые росписи. «В нише горнего места, к которой ведет лестница, обнаружены росписи с изображением херувимов и Богоматери. Обследование собора продолжается, по итогам экспертизы проекта реставрации здания будет ясно, возможно ли восстановить горнее место и росписи в первоначальном виде», — пишут сотрудники галереи в Telegram. О находке старинной живописи в виде голов херувимов с крыльями рассказывал гендиректор ООО «Вайт Хилл» Алексей Макаев, чья компания занимается реконструкцией храма. Но фото не публиковалось. Ранее сообщалось, что рабочие вскрыли кирпичную кладку в одной из стен и обнаружили сводчатый дверной проем, через который до 1931 года ходили певчие на хоры, располагавшиеся на балконе второго этажа. При переоборудовании здания под нужды галереи проем и лестница заложили кирпичом. При расчистке лестницы были найдены кирпичи 19 века. Окончательно галерея должна покинуть собор до 1 декабря. Сейчас идет процесс переезда.