09 ноября 2023

Пермская галерея показала найденные в здании собора тайные росписи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспонаты Художественной галлереи. Пермь, пермская художественная галерея, соборная площадь, спассо-переображенский кафедральный собор
В Спасо-Преображенском соборе обнаруживаются новые находки Фото:

В здании Спасо-Преображенского собора, где раньше работала Пермская галерея, началось обследование помещений. Ранее рабочие нашли скрытый проем и лестницу. Когда ее расчистили, то обнаружили на стенах старые росписи.

«В нише горнего места, к которой ведет лестница, обнаружены росписи с изображением херувимов и Богоматери. Обследование собора продолжается, по итогам экспертизы проекта реставрации здания будет ясно, возможно ли восстановить горнее место и росписи в первоначальном виде», — пишут сотрудники галереи в Telegram.

О находке старинной живописи в виде голов херувимов с крыльями рассказывал гендиректор ООО «Вайт Хилл» Алексей Макаев, чья компания занимается реконструкцией храма. Но фото не публиковалось. Ранее сообщалось, что рабочие вскрыли кирпичную кладку в одной из стен и обнаружили сводчатый дверной проем, через который до 1931 года ходили певчие на хоры, располагавшиеся на балконе второго этажа. При переоборудовании здания под нужды галереи проем и лестница заложили кирпичом. При расчистке лестницы были найдены кирпичи 19 века. Окончательно галерея должна покинуть собор до 1 декабря. Сейчас идет процесс переезда.

Старинная роспись была заложена при реконструкции собора
Старинная роспись была заложена при реконструкции собора

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В здании Спасо-Преображенского собора, где раньше работала Пермская галерея, началось обследование помещений. Ранее рабочие нашли скрытый проем и лестницу. Когда ее расчистили, то обнаружили на стенах старые росписи. «В нише горнего места, к которой ведет лестница, обнаружены росписи с изображением херувимов и Богоматери. Обследование собора продолжается, по итогам экспертизы проекта реставрации здания будет ясно, возможно ли восстановить горнее место и росписи в первоначальном виде», — пишут сотрудники галереи в Telegram. О находке старинной живописи в виде голов херувимов с крыльями рассказывал гендиректор ООО «Вайт Хилл» Алексей Макаев, чья компания занимается реконструкцией храма. Но фото не публиковалось. Ранее сообщалось, что рабочие вскрыли кирпичную кладку в одной из стен и обнаружили сводчатый дверной проем, через который до 1931 года ходили певчие на хоры, располагавшиеся на балконе второго этажа. При переоборудовании здания под нужды галереи проем и лестница заложили кирпичом. При расчистке лестницы были найдены кирпичи 19 века. Окончательно галерея должна покинуть собор до 1 декабря. Сейчас идет процесс переезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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