Чиновники Кунгура обсуждают проблему городского шрифта без его автора

10 ноября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Владислав Деревянных пока ждет решения чиновников в стороне (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В мэрии Кунгура проходит совещание, посвященное применению шрифта Iren Serif, который ранее разработал и подарил городу дизайнер Владислав Деревянных. Однако самого автора, который раскритиковал использование чиновниками его подарка, на встречу не пригласили. «Пока нет», — ответил Деревянных на вопрос URA.RU о том, позвали ли его на совещание. Сам он готов встречаться и консультировать чиновников в вопросах применения шрифта. Скандал в Кунгуре разразился 10 ноября. Дизайнер Владислав Деревянных заявил, что подарил городу шрифт Iren Serif для продвижения туристического бренда, но власти стали применять его повсеместно. Более того, решением думы все компании и учреждения обязали сменить вывески, используя новый шрифт. Таким образом власти изуродовали город, считает Деревянных. После распространения слов дизайнера в СМИ власти решили собрать экстренное совещание, чтобы обсудить проблему.

В мэрии Кунгура проходит совещание, посвященное применению шрифта Iren Serif, который ранее разработал и подарил городу дизайнер Владислав Деревянных. Однако самого автора, который раскритиковал использование чиновниками его подарка, на встречу не пригласили. «Пока нет», — ответил Деревянных на вопрос URA.RU о том, позвали ли его на совещание. Сам он готов встречаться и консультировать чиновников в вопросах применения шрифта. Скандал в Кунгуре разразился 10 ноября. Дизайнер Владислав Деревянных заявил, что подарил городу шрифт Iren Serif для продвижения туристического бренда, но власти стали применять его повсеместно. Более того, решением думы все компании и учреждения обязали сменить вывески, используя новый шрифт. Таким образом власти изуродовали город, считает Деревянных. После распространения слов дизайнера в СМИ власти решили собрать экстренное совещание, чтобы обсудить проблему.