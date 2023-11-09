09 ноября 2023

Чиновники Кунгура обсуждают проблему городского шрифта без его автора

© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Деревянных. Офис рекламного агентства «Восход». Екатеринбург, деревянных владислав
Владислав Деревянных пока ждет решения чиновников в стороне (архивное фото) Фото:

В мэрии Кунгура проходит совещание, посвященное применению шрифта Iren Serif, который ранее разработал и подарил городу дизайнер Владислав Деревянных. Однако самого автора, который раскритиковал использование чиновниками его подарка, на встречу не пригласили.

«Пока нет», — ответил Деревянных на вопрос URA.RU о том, позвали ли его на совещание. Сам он готов встречаться и консультировать чиновников в вопросах применения шрифта.

Скандал в Кунгуре разразился 10 ноября. Дизайнер Владислав Деревянных заявил, что подарил городу шрифт Iren Serif для продвижения туристического бренда, но власти стали применять его повсеместно. Более того, решением думы все компании и учреждения обязали сменить вывески, используя новый шрифт. Таким образом власти изуродовали город, считает Деревянных. После распространения слов дизайнера в СМИ власти решили собрать экстренное совещание, чтобы обсудить проблему.

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В мэрии Кунгура проходит совещание, посвященное применению шрифта Iren Serif, который ранее разработал и подарил городу дизайнер Владислав Деревянных. Однако самого автора, который раскритиковал использование чиновниками его подарка, на встречу не пригласили. «Пока нет», — ответил Деревянных на вопрос URA.RU о том, позвали ли его на совещание. Сам он готов встречаться и консультировать чиновников в вопросах применения шрифта. Скандал в Кунгуре разразился 10 ноября. Дизайнер Владислав Деревянных заявил, что подарил городу шрифт Iren Serif для продвижения туристического бренда, но власти стали применять его повсеместно. Более того, решением думы все компании и учреждения обязали сменить вывески, используя новый шрифт. Таким образом власти изуродовали город, считает Деревянных. После распространения слов дизайнера в СМИ власти решили собрать экстренное совещание, чтобы обсудить проблему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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