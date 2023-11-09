Мэрия Кунгура отреагировала на обвинения в уродовании города

В Кунгуре собрали спецосвещение после обращения автора городского шрифта
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Презентация нового фирменного стиля Филармонии. Екатеринбург, деревянных владислав
Чиновники обсудят претензии Вячеслава Деревянных (архивное фото) Фото:

В администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края утром 10 ноября проведут специальное совещание. Оно будет посвящено словам дизайнера Владислава Деревянных, который обвинил чиновников в том, что они изуродовали город, неправильно использовав его подарок — специальный шрифт Кунгура.

«Утром 10 ноября в администрации Кунгурского муниципального округа состоится совещание по видеообращению Владислава Деревянных. После этого будет дан официальный комментарий ситуации», — сообщили URA.RU в мэрии в ответ на запрос.

Специальный шрифт Iren Serif для продвижения туристического бренда Кунгура Владислав Деревянных создал и подарил городу к его юбилею. Но чиновники решили использовать его везде, а также обязали бизнес сменить все вывески, применив новый шрифт. Дизайнер ранее заявил, что это уродует город, а применять единый стиль к любому заведению недопустимо.

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В администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края утром 10 ноября проведут специальное совещание. Оно будет посвящено словам дизайнера Владислава Деревянных, который обвинил чиновников в том, что они изуродовали город, неправильно использовав его подарок — специальный шрифт Кунгура. «Утром 10 ноября в администрации Кунгурского муниципального округа состоится совещание по видеообращению Владислава Деревянных. После этого будет дан официальный комментарий ситуации», — сообщили URA.RU в мэрии в ответ на запрос. Специальный шрифт Iren Serif для продвижения туристического бренда Кунгура Владислав Деревянных создал и подарил городу к его юбилею. Но чиновники решили использовать его везде, а также обязали бизнес сменить все вывески, применив новый шрифт. Дизайнер ранее заявил, что это уродует город, а применять единый стиль к любому заведению недопустимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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