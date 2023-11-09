Владислав Деревянных подарил шрифт Кунугру на его юбилей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дизайнер Владислав Деревянных, который разработал для Кунгура (Пермский край) специальный шрифт, обвинил чиновников в том, что они изуродовали город с помощью его подарка. Эксклюзивный шрифт Iren Serif власти начали использовать везде, а также заставили делать это местный бизнес. Но, как говорит Деревянных, нельзя использовать один и тот же стиль для оформления вывески бюро похоронных услуг и магазина игрушек.

«Использование только одного шрифта Ирень в оформлении вывесок — это не создание единства стиля, а большая ошибка, сделанная на уровне целого города. Не могут быть оформлены одним шрифтом „Кафе“, „Сувениры“, „Микрозаймы“, „Нотариус“ и „Ритуальные услуги“. Фирменный шрифт Ирень был разработан мной и подарен городу специально для продвижения туристического бренда Кунгура — это его голос, но не бизнеса, который находится в нем. Оформление дня города — да, Масленницы — да, а аптеки Оптима — нет», — пишет Деревянных в соцсетях.

Дизайнер отмечает, что его шрифт не приспособлен для воспроизведения на фасадах зданий. Некоторые его элементы просто невозможно воспроизвести из пластика или металла, поэтому изготовители вынуждены менять его, что делает вывески практически нечитаемыми. По словам Деревянных, он не раз обращался в мэрию Кунгура, чтобы они отменили свое решение о повсеместном использовании шрифта, но услышан не был. Автор по-прежнему готов к диалогу и готов консультировать чиновников.

Даже известным брендам в Кунгуре приходится менять стиль Скрин видео Владислава Деревянных https://vk.com/zdislav