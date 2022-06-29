Свердловские дизайнеры разработали шрифт для пермского города. Фото

29 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Павел Омелехин — один из авторов брендбука Кунгура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У города Кунгур Пермского края появился свой брендбук, дизайн код и шрифт. Его администрации города представили специалисты архитектурного бюро «Плотинка» из Екатеринбурга. «Дизайнеры представили концепт туристической айдентики Кунгура — визуальной части бренда. Она включает в себя логотип, паттерн, визитки, упаковку, билборды, посты в соцсетях и любые другие носители графики, видео или звука. В основе разработки айдентики нашего города — название города, архитектурные элементы и история Кунгура. Также дизайнеры разработали индивидуальный акцидентный шрифт специально для Кунгура и назвали его „Ирень“», — сообщает мэрия в соцсети «ВКонтакте». Чиновники надеются, что результаты труда дизайнеров и архитекторов из Екатеринбурга помогут Кунгуру выиграть Всероссийский конкурс региональных программ по проектированию туристического кода центра города. Это даст возможность получить федеральное финансирование на проекты благоустройства. Сотрудники «Плотинки» презентуют концепт туристической айдентики Кунгура 2 июля, в день закрытия фестиваля «Небесная ярмарка». Пример использования нового шрифта Кунгура Бюро «Плотинка», взято из паблика мэрии Кунгура в VK Использование брендбука в интернете Бюро «Плотинка», взято из паблика мэрии Кунгура в VK Так можно украсить городские остановки Бюро «Плотинка», взято из паблика мэрии Кунгура в VK Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

У города Кунгур Пермского края появился свой брендбук, дизайн код и шрифт. Его администрации города представили специалисты архитектурного бюро «Плотинка» из Екатеринбурга. «Дизайнеры представили концепт туристической айдентики Кунгура — визуальной части бренда. Она включает в себя логотип, паттерн, визитки, упаковку, билборды, посты в соцсетях и любые другие носители графики, видео или звука. В основе разработки айдентики нашего города — название города, архитектурные элементы и история Кунгура. Также дизайнеры разработали индивидуальный акцидентный шрифт специально для Кунгура и назвали его „Ирень“», — сообщает мэрия в соцсети «ВКонтакте». Чиновники надеются, что результаты труда дизайнеров и архитекторов из Екатеринбурга помогут Кунгуру выиграть Всероссийский конкурс региональных программ по проектированию туристического кода центра города. Это даст возможность получить федеральное финансирование на проекты благоустройства. Сотрудники «Плотинки» презентуют концепт туристической айдентики Кунгура 2 июля, в день закрытия фестиваля «Небесная ярмарка».