Пластовский район готовится перекроить карту Челябинской области

После внесения районом предложения об изменении карты области, решение должны принять депутаты заксобрания региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пластовский район (Челябинская область) готовится обратиться в областное заксобрание, чтобы изменить карту региона. Об этом URA.RU сообщил глава района Андрей Пестряков.

«Мы ведем работу по преобразованию района в округ. Уже проведены публичные слушания, по их итогам приняты решения советами депутатов, которые объединяются и районным собранием депутатов. Сейчас уточняем границы муниципалитета, после этого обратимся в областное заксобрание с предложением внести изменения в закон об административно-территориальном делении Челябинской области», — сообщил Пестряков.

По словам главы, обращение в заксобрание, вероятно, последует еще до конца 2023 года. После того, как областное заксобрание внесет изменения в закон, на карте области вместо Пластовского района появится Пластовский округ и исчезнут границы нынешних внутрирайонных поселений.

Будут ликвидированы советы депутатов городского и четырех сельских поселений, вместо их администраций появятся территориальные отделы муниципального округа. В сентябре 2024 года последуют выборы депутатов Пластовского округа. Они примут бюджет округа на 2025 год, утвердят структуру его администрации и окончательно — со своим единым бюджетом и единой администрацией — округ будет функционировать с 1 января 2025 года.

Преобразование трех муниципальных районов в округа было инициировано в сентябре 2023 года губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Процессы, аналогичные Пластовским, проходят в Саткинском и Нязепетровском районах региона. В 2022 году процесс преобразования в округ, только не муниципальный, а городской, завершился Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило округ от лишней бюрократической волокиты.