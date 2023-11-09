В челябинском бору закрыли забором тропу здоровья

10 ноября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

По тропе, загороженной забором, раньше ежедневно ходили люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городском бору Челябинска одна из троп здоровья оказалась загорожена забором. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «Я обнаружила ограждение несколько дней назад. Забор стоит вокруг бывшего спорткомплекса „Полет“ на улице Лесопарковой и перегораживает тропинку между остановкой и беговой дорожкой», — сообщила URA.RU Елена С. Елена уточнила, что забор находится в глубине леса за стадионом «Инга» и закрывает проход по тропинке здоровья, где ежедневно ходят люди. Она рассказала, что на этом месте растут вековые сосны, которые могут быть спилены, если территорию начнут активно осваивать. URA.RU направило запрос в пресс-службу Особо-охраняемых природных территорий Челябинской области, к моменту публикации новости ответ не получен. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии, тропа здоровья находится в открытом доступе. «Очевидно что речь в вопросах идет о заборе вокруг территории бывшего спорткомплекса „Полет“, расположенного в нескольких десятках метров от тропы здоровья. За дополнительными разъяснениями рекомендуем обратиться к правообладателям земельного участка и в строительную компанию, ведущую работы на данном участке», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Ранее незаконная вырубка сосен в бору Аргаяшского района Челябинской области привела к возбуждению уголовного дела. Всего срубили 71 дерево на общую сумму 1,54 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городском бору Челябинска одна из троп здоровья оказалась загорожена забором. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «Я обнаружила ограждение несколько дней назад. Забор стоит вокруг бывшего спорткомплекса „Полет“ на улице Лесопарковой и перегораживает тропинку между остановкой и беговой дорожкой», — сообщила URA.RU Елена С. Елена уточнила, что забор находится в глубине леса за стадионом «Инга» и закрывает проход по тропинке здоровья, где ежедневно ходят люди. Она рассказала, что на этом месте растут вековые сосны, которые могут быть спилены, если территорию начнут активно осваивать. URA.RU направило запрос в пресс-службу Особо-охраняемых природных территорий Челябинской области, к моменту публикации новости ответ не получен. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии, тропа здоровья находится в открытом доступе. «Очевидно что речь в вопросах идет о заборе вокруг территории бывшего спорткомплекса „Полет“, расположенного в нескольких десятках метров от тропы здоровья. За дополнительными разъяснениями рекомендуем обратиться к правообладателям земельного участка и в строительную компанию, ведущую работы на данном участке», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Ранее незаконная вырубка сосен в бору Аргаяшского района Челябинской области привела к возбуждению уголовного дела. Всего срубили 71 дерево на общую сумму 1,54 млн рублей.