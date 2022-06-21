В челябинском бору нашли незаконную вырубку десятков сосен

Вырубка оказалась незаконной
Незаконную вырубку сосен с ущербом в 1,5 млн рублей обнаружили в бору, расположенном в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Лесничий обнаружил вырубку деревьев в районе деревень Норкино и Новое Соболево на территории Аргаяшского участкового лесничества. Всего срубили 71 дерево на общую сумму 1,54 млн рублей», — рассказал источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). Сейчас устанавливается, кто может быть причастен к преступлению.
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