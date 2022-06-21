21 июня 2022

В челябинском бору нашли незаконную вырубку десятков сосен

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Челябинск, деревья, лес, пожарище, сосна
Вырубка оказалась незаконной Фото:

Незаконную вырубку сосен с ущербом в 1,5 млн рублей обнаружили в бору, расположенном в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Лесничий обнаружил вырубку деревьев в районе деревень Норкино и Новое Соболево на территории Аргаяшского участкового лесничества. Всего срубили 71 дерево на общую сумму 1,54 млн рублей», — рассказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). Сейчас устанавливается, кто может быть причастен к преступлению.

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Незаконную вырубку сосен с ущербом в 1,5 млн рублей обнаружили в бору, расположенном в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Лесничий обнаружил вырубку деревьев в районе деревень Норкино и Новое Соболево на территории Аргаяшского участкового лесничества. Всего срубили 71 дерево на общую сумму 1,54 млн рублей», — рассказал источник. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). Сейчас устанавливается, кто может быть причастен к преступлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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