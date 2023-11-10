Baza: в Брянской области при обстреле погиб подполковник ФСБ

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
После нападения на сотрудника ФСБ неизвестные скрылись Фото:

Неизвестные обстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области, погиб подполковник ФСБ Сергей Шатый. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Около четырех часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по УАЗ Патриот, после чего скрылись. Сергей Шатый погиб на месте», — говорится в посте. Отмечается, что после нападения неизвестные скрылись.

Официальной информации по этой теме нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России по Брянской области.

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Неизвестные обстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области, погиб подполковник ФСБ Сергей Шатый. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Около четырех часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по УАЗ Патриот, после чего скрылись. Сергей Шатый погиб на месте», — говорится в посте. Отмечается, что после нападения неизвестные скрылись. Официальной информации по этой теме нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России по Брянской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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