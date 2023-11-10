Baza: в Брянской области при обстреле погиб подполковник ФСБ

После нападения на сотрудника ФСБ неизвестные скрылись
Неизвестные обстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области, погиб подполковник ФСБ Сергей Шатый. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Около четырех часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по УАЗ Патриот, после чего скрылись. Сергей Шатый погиб на месте», — говорится в посте. Отмечается, что после нападения неизвестные скрылись.
Официальной информации по этой теме нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России по Брянской области.
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