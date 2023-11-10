В Польше заявили о новом достижении России в Европе

В последние шесть месяцев Евросоюз стал чаще закупать российские сжиженный газ (СПГ) на 40%. Польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк считает, что Россия завоевывает новые европейские рынки.
«Часть Европы по-прежнему зависит от трубопроводов из России, но новые европейские рынки завоевываются российским сжиженным газом, которого Евросоюз закупил на 40% больше за последние шесть месяцев», — поделился Анджей Щенсняк в материале
Он отметил, что Брюссель не смог полностью отказаться от российского газа. Хоть «Северные потоки» и не работают после диверсии, Россия наладила поставки СПГ. Больше всего российского газа закупает Франция (37%), Испания (18%) и Бельгия (17%). Щенсняк подчеркивает, что Европа остается самым прибыльным рынком для «Газпрома».
Еще в октябре 2022 года Евросоюз установил потолок цены на российский газ. То же самое было сделано и для российской нефти. Такие ограничения стали вводится после начала спецоперации. Договор с Украиной по транзиту газа истекает в 2024 году. Однако Киев пообещал Австрии, что даже в таком случае
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