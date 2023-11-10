В Польше заявили о новом достижении России в Европе

Mysl Polska: российский сжиженный газ завоевывает европейские рынки
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Страны Европы продолжают закупать у России СПГ несмотря на санкции Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В последние шесть месяцев Евросоюз стал чаще закупать российские сжиженный газ (СПГ) на 40%. Польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк считает, что Россия завоевывает новые европейские рынки.

«Часть Европы по-прежнему зависит от трубопроводов из России, но новые европейские рынки завоевываются российским сжиженным газом, которого Евросоюз закупил на 40% больше за последние шесть месяцев», — поделился Анджей Щенсняк в материале Mysl Polska.

Он отметил, что Брюссель не смог полностью отказаться от российского газа. Хоть «Северные потоки» и не работают после диверсии, Россия наладила поставки СПГ. Больше всего российского газа закупает Франция (37%), Испания (18%) и Бельгия (17%). Щенсняк подчеркивает, что Европа остается самым прибыльным рынком для «Газпрома».

Еще в октябре 2022 года Евросоюз установил потолок цены на российский газ. То же самое было сделано и для российской нефти. Такие ограничения стали вводится после начала спецоперации. Договор с Украиной по транзиту газа истекает в 2024 году. Однако Киев пообещал Австрии, что даже в таком случае поставки российского газа будут, пишет Pravda.ru.

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В последние шесть месяцев Евросоюз стал чаще закупать российские сжиженный газ (СПГ) на 40%. Польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк считает, что Россия завоевывает новые европейские рынки. «Часть Европы по-прежнему зависит от трубопроводов из России, но новые европейские рынки завоевываются российским сжиженным газом, которого Евросоюз закупил на 40% больше за последние шесть месяцев», — поделился Анджей Щенсняк в материале Mysl Polska. Он отметил, что Брюссель не смог полностью отказаться от российского газа. Хоть «Северные потоки» и не работают после диверсии, Россия наладила поставки СПГ. Больше всего российского газа закупает Франция (37%), Испания (18%) и Бельгия (17%). Щенсняк подчеркивает, что Европа остается самым прибыльным рынком для «Газпрома». Еще в октябре 2022 года Евросоюз установил потолок цены на российский газ. То же самое было сделано и для российской нефти. Такие ограничения стали вводится после начала спецоперации. Договор с Украиной по транзиту газа истекает в 2024 году. Однако Киев пообещал Австрии, что даже в таком случае поставки российского газа будут, пишет Pravda.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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